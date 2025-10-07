Le duo Zainab El Houari/Maaike Helmy remporte la 1ère édition de l'International Pink Padel Cup

Le duo formé par Zainab El Houari et Maaike Helmy a remporté, dimanche à Casablanca, le titre de la 1ère édition de l'International Pink Padel Cup, qui s'inscrit dans le cadre d’Octobre Rose.



Le binôme El Houari/Helmy s’est imposé en finale du tournoi P500 face au duo Oumaima Aziz/Camélia Ben Abdejlil en deux sets (6-3/6-3). La troisième place est revenue au tandem composé de Lamia Aziz et Paola Lanivell.



En ce qui concerne la catégorie "amateures", la première place a été remportée par la paire composée de Sanaa Lahlou et Assia Faraoui, la deuxième place est revenue au binôme Samar Ferhi/Selma Shessassi, alors que le duo Dounia El Manzoul/Fati Zghari s'est attribué la troisième place.



La joueuse marocaine Zainab El Houari, numéro deux nationale de padel, s’est dite, dans une déclaration à la MAP, "très heureuse" d’avoir remporté la finale du Pink Padel Cup aux côtés de sa partenaire Maaike Helmy, soulignant l’importance de ce tournoi, organisé dans le cadre d’Octobre Rose, pour la sensibilisation au cancer du sein et du col de l’utérus, une cause qui lui tient particulièrement à cœur en tant que médecin.



Elle a, par ailleurs salué la réussite de cette édition, marquée par une forte affluence et l’implication de nombreux partenaires et sponsors, estimant que le padel, sport social et en pleine expansion, constitue un véritable vecteur de rassemblement et de partage.



Organisée avec le soutien de la Fédération Royale marocaine de tennis et en collaboration avec l’association Les Amis du Ruban Rose, cette compétition 100% féminine a pour objectif de sensibiliser à l’importance du dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus.



Dans une déclaration à la presse, la présidente et fondatrice de l’association Les Amis du Ruban Rose, Latifa Chérif, a indiqué que la participation à la Pink Padel Cup s’inscrit dans le cadre des efforts de sensibilisation au cancer du sein, en véhiculant un message d’espoir durant et après la maladie.



Elle a mis en avant l’importance de l’activité physique dans le parcours de prévention et de guérison, rappelant la nécessité de pratiquer au moins 30 minutes de sport par jour. Ce tournoi, a-t-elle ajouté, se veut à la fois solidaire et sportif, tout en portant un message fort de résilience et de soutien aux personnes touchées par le cancer.



De son côté, Shemsi Alami, directrice du tournoi Pink Padel Cup, a fait remarquer que cette compétition 100% féminine a réuni 120 joueuses, réparties sur deux tableaux, dont un tableau P500 homologué par la Fédération Royale marocaine de tennis, avec la participation des meilleures joueuses marocaines ainsi que de plusieurs concurrentes étrangères et amatrices.



Elle a précisé que cette édition s’inscrit dans le cadre de la campagne d’Octobre Rose, visant à sensibiliser au cancer du sein et du col de l’utérus, à travers le sport comme vecteur d’engagement, de solidarité et de bien-être.