Double confrontation de l’EN U17 contre le Sénégal à Dakar

La sélection marocaine U17, championne d’Afrique en titre, disputera deux matchs amicaux face à son homologue sénégalaise les jeudi 9 et dimanche 12 octobre à Dakar, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Ces deux confrontations serviront pour les protégés de Nabil Baha de tests avant la prochaine édition de la Coupe du monde U17 FIFA Qatar, prévue du 3 au 27 novembre prochain, précise l’instance fédérale dans un communiqué sur son site officiel.



Les rencontres sont programmées dans le cadre d’un stage de préparation à huis clos du 6 au 13 octobre dans la capitale sénégalaise avec la participation de vingt-quatre joueurs, ajoute la même source.



Voici la liste des joueurs convoqués par l’entraîneur Nabil Baha :



Gardiens : Chouaib Bellaarouch, Gibril Bayoumi et Yassine Badaoui.

Défenseurs : Ilyass Hidaoui, Ilyas Aouzal, Driss Ait Cheikh, Hamza Bouhaddi, Bilal Soukrat, Adam Soudi, Adam Alioui et Nassim El Massoudi.

Milieux : Oualid Ibn Salah, Mohamed Mounssef, Yassir Mouh, Amine Amgar, Mohamed Abdellaoui et Luis Velilles

Attaquants : Abdelali Eddaoudi, Youness El Bayadi, Nahel Haddani, Ziyad Baha et Ismail El Aoud.