Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Double confrontation de l’EN U17 contre le Sénégal à Dakar

Lundi 6 Octobre 2025

Double confrontation de l’EN U17 contre le Sénégal à Dakar
Autres articles
La sélection marocaine U17, championne d’Afrique en titre, disputera deux matchs amicaux face à son homologue sénégalaise les jeudi 9 et dimanche 12 octobre à Dakar, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Ces deux confrontations serviront pour les protégés de Nabil Baha de tests avant la prochaine édition de la Coupe du monde U17 FIFA Qatar, prévue du 3 au 27 novembre prochain, précise l’instance fédérale dans un communiqué sur son site officiel.

Les rencontres sont programmées dans le cadre d’un stage de préparation à huis clos du 6 au 13 octobre dans la capitale sénégalaise avec la participation de vingt-quatre joueurs, ajoute la même source.

Voici la liste des joueurs convoqués par l’entraîneur Nabil Baha :

Gardiens : Chouaib Bellaarouch, Gibril Bayoumi et Yassine Badaoui.
Défenseurs : Ilyass Hidaoui, Ilyas Aouzal, Driss Ait Cheikh, Hamza Bouhaddi, Bilal Soukrat, Adam Soudi, Adam Alioui et Nassim El Massoudi.
Milieux : Oualid Ibn Salah, Mohamed Mounssef, Yassir Mouh, Amine Amgar, Mohamed Abdellaoui et Luis Velilles
Attaquants : Abdelali Eddaoudi, Youness El Bayadi, Nahel Haddani, Ziyad Baha et Ismail El Aoud.

Libé

Lu 132 fois

Tags : Dakar, Double confrontation, EN U17 contre le, Sénégal

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication