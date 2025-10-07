Barcola allonge la liste des forfaits chez les Bleus

Bradley Barcola, remplacé par le revenant Florian Thauvin, s'est ajouté lundi aux nombreuses absences en attaque pour l'équipe de France en vue des matches contre l'Azerbaïdjan et l'Islande, qualificatifs pour le Mondial-2026, mais le forfait du Parisien a relancé la polémique du précédent rassemblement entre la sélection et le PSG.



Les Bleus ont pris six points sur six en septembre pour le début des qualifications et leurs adversaires d'octobre sont largement à leur portée. Mais DD, déjà privé du Ballon d'or Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et de Marcus Thuram, se serait bien passé de voir s'allonger la liste des forfaits en attaque.



Or il a perdu lundi Barcola, arrivé avec ses radios à Clairefontaine où le médecin des Bleus Franck Le Gall a constaté "une lésion chronique à l'ischio-jambier droit" depuis le 17 septembre.



Le médecin et le sélectionneur ont décidé de le "remettre à la disposition" du Paris SG, de quoi calmer les relations entre le club et la Fédération française de football (FFF) après la querelle déclenchée par les blessures en sélection de Dembélé et Doué en septembre.

"Je ne suis pas là pour prendre des risques", a noté Deschamps.

Mais le PSG a, dans la foulée, contredit ce communiqué de la fédération, relançant donc le débat du précédent rassemblement.



Nouvelle polémique



"Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain", a expliqué lundi soir le club, qui a transmis "un bilan médical ne faisant en aucun cas état d'une lésion chronique".



Ce forfait a entraîné la convocation de Thauvin, qui n'avait plus été appelé depuis son seul but en dix sélections contre Andorre (4-0) en juin 2019, et qui réussit un improbable come-back.



En attaque, il subsiste encore un doute sur Kylian Mbappé, mais le sélectionneur n'est pas trop inquiet pour son capitaine, victime d'un "petit souci" à la cheville droite "qui n'est pas rédhibitoire, autrement il ne viendrait pas" à Clairefontaine.



Le capitaine est resté aux soins et y retournera plus tard, tout comme le défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté, touché à la cuisse droite.

La méga-star française a été touchée samedi à la cheville droite à la fin du match du Real Madrid contre Villarreal (3-1) où il a marqué un but.



S'il reçoit le feu vert du docteur après deux jours de soins, Mbappé (52 buts) pourra poursuivre sa course pour rattraper Olivier Giroud (57 buts) en tête du classement des meilleurs buteurs des Bleus.



Sinon, DD pourrait aligner le revenant Christopher Nkunku, les débutants Hugo Ekitike (deux bouts de matches en septembre) et Maghnès Akliouche (un bout de match) ou le bizuth Jean-Philippe Mateta. Et donc "Flotov".



Le calendrier resserré, avec la réception de l'Azerbaïdjan vendredi (20h45) au Parc des Princes puis le match en Islande lundi (20h45), offre de toutes façons des perspectives à tout le monde.



"Fatigués"



"On n'a que trois jours entre les deux matches, je serai amené à répartir un peu plus le temps de jeu que j'ai pu le faire au stage de septembre", a expliqué DD.

Tout comme Mbappé, Konaté suit un protocole adapté après avoir été touché au quadriceps avant l'heure de jeu lors de la défaite de Liverpool à Chelsea (2-1), samedi.



A ce poste, les Bleus retrouvent William Saliba, qui a manqué les deux derniers rassemblements, en juin et septembre. Le Gunner devrait reprendre sa place de titulaire dans la charnière aux côtés de Dayot Upamecano.



Au-delà des cas de Mbappé et de Konaté, "pour la grande majorité, les joueurs arrivent fatigués, puisqu'ils sortent d'une semaine à trois matches, avec un match de Ligue des champions en milieu de semaine. Donc aujourd'hui et demain c'est surtout de la récupération", a noté le sélectionneur.



Neuf joueurs seulement étaient en baskets pour un léger footing à l'entraînement lundi en fin d'après-midi, et cinq en crampons: Kingsley Coman, Eduardo Camavinga, Ekitike, Théo Hernandez et Nkunku.



Malgré tous ces pépins, la France est assez solidement armée pour dominer l'Azerbaïdjan, qui a limogé Fernando Santos après la défaite 5-0 en Islande et a promu Aykhan Abbasov, qui coachait les Espoirs.

