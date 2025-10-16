Mohamed Abdennabaoui s'entretient avec le président de la Commission fédérale d'intégrité d'Irak


Le premier Président de la Cour de cassation, Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, a eu mardi à Rabat des entretiens avec le président de la Commission fédérale d'intégrité de la République d'Irak, Mohammed Ali Al-Lami, qui effectue une visite officielle dans le Royaume, accompagné d'une délégation de haut niveau.

Cette rencontre a été l'occasion de mettre en avant l'expérience judiciaire marocaine, les réformes en cours et les défis futurs, ainsi que les chantiers ouverts dans les domaines de la formation, de la modernisation, de la digitalisation, outre le chantier de la déontologie judiciaire, indique un communiqué de la CSPJ.

Lors de cette rencontre, le président de la Commission fédérale d'intégrité d'Irak a donné un aperçu sur le cadre juridique et réglementaire de ladite Commission, son expérience en matière de prévention et de lutte contre la corruption, de promotion de la culture d'intégrité et de sensibilisation sur les effets néfastes de la corruption et son impact sur le développement des sociétés, ajoute la même source.
Et la même source de rappeler que cette réunion s'est déroulée en présence, côté irakien, de l'ambassadeur de la République d'Irak à Rabat, du directeur du département des conventions et de la coopération internationale, et de deux membres en charge de la Commission fédérale d'intégrité et du Fonds irakien du recouvrement des avoirs.

Du côté marocain, étaient présents, le secrétaire général du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le chef du pôle de la justice pénale et la cheffe du pôle de la formation et de la coopération.

 


