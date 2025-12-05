La durabilité hydrique passe par la mise en place de solutions fondées sur la nature, ont soutenu, jeudi à Marrakech, les participants à un panel en marge du 19e Congrès mondial de l’eau, qui se poursuit jusqu'au 5 décembre.



Réunis autour d'une table ronde placée sous le thème "Accélérer l’innovation dans le secteur de l’eau, des solutions fondées sur la nature à l’intelligence artificielle", les intervenants ont souligné l’importance d’accélérer la mise en place de solutions fondées sur la nature, capables de compléter ou de remplacer les infrastructures grises.



Ils ont insisté sur le rôle critique des systèmes naturels et des infrastructures vertes dans la gestion de l’eau et sur la nécessité de leur réplication à grande échelle pour soutenir des approches véritablement transformatrices.



Les panélistes ont également appelé à promouvoir les eaux alternatives grâce à des initiatives fondées sur la technologie et les mécanismes de marché, notant la nécessité de mettre en place une plateforme intégrée de gouvernance collaborative afin d’assurer l’entretien des rivières et de préserver la santé des écosystèmes.



"L’innovation joue un rôle essentiel dans le secteur de l’eau, l’un des plus affectés par le changement climatique", ont-ils rappelé, relevant l’importance de développer des outils innovants permettant aux institutions hydriques d’élaborer des stratégies efficaces et résilientes.



Par ailleurs, les panélistes ont mis en relief la nécessité de renforcer la collaboration internationale pour partager connaissances, expertises et technologies, afin de développer des solutions adaptées et d’améliorer le suivi de l’évolution des eaux souterraines et de surface pour mieux protéger ces ressources.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19e édition du Congrès Mondial de l'Eau, tenue sous le thème "L'eau dans un monde qui change : Innovation et adaptation", offre ainsi une plateforme privilégiée pour échanger des connaissances, présenter des recherches novatrices, établir des partenariats et développer conjointement des solutions concrètes visant à relever les défis complexes de la gouvernance, de la sécurité et de la durabilité mondiales de l'eau.