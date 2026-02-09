L'ambassade du Royaume se mobilise au service des Marocains du Mexique

L’ambassade du Maroc à Mexico a organisé une opération de proximité afin de permettre aux membres de la communauté marocaine résidant au Mexique d’obtenir ou de renouveler leur carte d’identité nationale.



Cette initiative, qui s’est déroulée samedi et dimanche, s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger visant à renforcer les services de proximité et de rapprocher l’administration de la communauté marocaine résidant à l'étranger.



Dans une déclaration à la MAP, l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar, a affirmé que cette opération, qui a été bien accueillie par les membres de la communauté marocaine au Mexique, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelant à améliorer la qualité des prestations offertes aux Marocains du monde.



Le diplomate a souligné que cette initiative reflète la volonté de la représentation diplomatique d’améliorer et de moderniser les prestations offertes aux membres de la communauté marocaine inscrits auprès de la section consulaire de l’ambassade, ajoutant que toutes les ressources humaines et logistiques ont été mobilisées pour assurer le succès de cette opération.



De leur côté, des membres de la communauté marocaine résidant au Mexique se sont félicités, dans des déclarations à la MAP, de cette initiative, qui leur permet d’obtenir ou de renouveler leur carte d’identité nationale dans leur pays de résidence.