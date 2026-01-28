Minneapolis: Trump dit qu'il ne faut pas manifester "avec une arme"

Donald Trump a jugé mardi que l'homme tué à Minneapolis par des agents fédéraux n'aurait pas dû porter d'arme au cours d'une manifestation, alors que de nombreux élus et organisations ont défendu son droit constitutionnel.



S'il a refusé de reprendre la qualification d'"assassin" employée par son conseiller Stephen Miller, le président américain a déclaré: "Ceci étant dit, il ne faut pas avoir des armes, arriver avec une arme, il ne faut pas faire ça, mais c'est un incident très malheureux".



Alex Pretti, infirmier de 37 ans, portait de manière légale un pistolet sur lui samedi lorsqu'il a été tué, ce dont certains responsables américains se sont servis pour défendre l'action des agents fédéraux.



"Vous ne devriez pas vous pointer avec des armes" à une manifestation, avait déjà soutenu dimanche sur Fox News la ministre Kristi Noem, qui avant cela avait accusé Alex Pretti de "terrorisme" car il s'apprêtait selon elle à mettre en danger les agents avec ce pistolet



Sur la même chaîne, le chef du FBI, Kash Patel, avait estimé qu'"aucune personne voulant être pacifique n'arrive à une manifestation avec une arme chargée et deux chargeurs remplis".



"Ce n'est pas une manifestation pacifique", avait ajouté ce fidèle de Donald Trump.

Et Bill Essayli, un procureur fédéral en Californie, a de son côté déclaré sur X que "si vous approchez des membres des forces de l'ordre avec une arme, il y a de fortes probabilités qu'ils auront légalement raison de vous abattre".



Leurs déclarations ont suscité les protestations d'associations de défense du port d'arme, dont l'organisation Guns Owners of America, qui a rejeté l'idée que les policiers étaient dans le droit de tirer sur des personnes portant une arme légalement.



Le Deuxième amendement de la Constitution "protège le droit des Américains à porter des armes pendant qu'ils manifestent - un droit sur lequel le gouvernement fédéral ne doit pas empiéter", a déclaré GOA.

La National Rifle Association (NRA) a, elle, qualifié de "dangereux et faux" les propos du procureur Essayli.



"Des voix publiques responsables devraient attendre une enquête complète au lieu de faire des généralisations et de diaboliser des citoyens respectueux des lois", a souligné le puissant lobby américain pro-armes.



A gauche, certains ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une hypocrisie des conservateurs, qui avaient érigé en héros Kyle Rittenhouse. En 2020, ce jeune américain était venu à une manifestation antiraciste armé d'un fusil semi-automatique pour "protéger" les commerces des manifestants.



Dans des circonstances confuses, il avait ouvert le feu et tué deux personnes. Plaidant la légitime défense, il avait été acquitté un an plus tard et est devenu depuis un militant proche des causes trumpistes.



Lundi, Kyle Rittenhouse s'est inscrit en faux contre les responsables républicains qui critiquaient le fait qu'Alex Pretti soit venu armé à une manifestation. Il a exhorté les Américains à porter une arme "partout", ajoutant: "c'est votre droit".



Rare voix dans son camp à s'élever contre le discours des autorités, le député républicain Thomas Massie a déclaré sur X: "Porter une arme à feu n'est pas une condamnation à mort."



"C'est un droit donné par Dieu, protégé constitutionnellement", a ajouté ce député connu pour ses positions libertariennes et ses critiques fréquentes à l'encontre de Donald Trump.

Le sénateur républicain Bill Cassidy a lui aussi réitéré lundi son soutien au droit de port d'arme.



"Vos droits sous le Deuxième amendement ne disparaissent pas quand vous exercez vos autres droits", a déclaré l'élu de Louisiane, en référence au droit de manifester.