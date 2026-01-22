Maroc-Sénégal : Vers une nouvelle feuille de route pour renforcer la coopération industrielle et commerciale

Les moyens de renforcer la coopération industrielle et commerciale entre le Maroc et le Sénégal ont été au centre des entretiens tenus, lundi à Rabat, entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et son homologue sénégalais, Serigne Gueye Diop.



Ces échanges, qui s’inscrivent dans le cadre des travaux de la 15e Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Sénégal, ont permis aux deux parties de convenir d’une nouvelle feuille de route couvrant plusieurs domaines de partenariat, notamment la normalisation, les zones industrielles et le renforcement des capacités.



Dans une déclaration à la presse, M. Gueye Diop a mis en exergue la profondeur historique des relations entre le Sénégal et le Maroc, précisant que les discussions ont porté sur les principaux axes de la coopération industrielle, dans un contexte marqué par l’entrée du Sénégal dans une nouvelle ère liée au développement des secteurs du pétrole et du gaz, ainsi qu’au déploiement de zones agro-industrielles et de zones économiques spéciales.



Il a ainsi exprimé la volonté de son pays de tirer profit de l’expérience marocaine, notamment en matière d’infrastructures industrielles, d’accompagnement des entreprises, de mise à niveau, de formation et d’encadrement, précisant que des accords sont prévus dans ces domaines.



Le renforcement de la coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises (PME) figure également à l’ordre du jour, a-t-il indiqué, rappelant que les PME représentent 97 % du tissu économique sénégalais. À cet effet, des accords sont envisagés entre les agences chargées des PME dans les deux pays, ainsi qu’entre les structures de mise à niveau, a-t-il fait savoir.



Les échanges ont, par ailleurs, porté sur les politiques fiscales appliquées aux zones industrielles et aux investissements, ainsi que sur le développement des échanges commerciaux bilatéraux, avec un accent particulier sur les produits transformés et industrialisés.



M. Gueye Diop a également évoqué l’intérêt du Sénégal pour l’expérience marocaine dans le domaine des phosphates, annonçant des visites de terrain, notamment au sein du groupe OCP, afin de s’inspirer du modèle marocain de valorisation de cette ressource.



Il a enfin exprimé la satisfaction de la délégation sénégalaise quant aux perspectives de coopération, annonçant que des invitations seront prochainement adressées aux responsables marocains pour poursuivre les discussions et concrétiser les accords convenus.



De son côté, M. Mezzour a souligné que cette dynamique s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales, rappelant l’importance de la vision atlantique portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du renforcement de la coopération et de l’intégration entre les pays africains.



Il a également mis en avant la volonté commune des deux pays de promouvoir la formation, le développement des compétences et l’intégration industrielle, dans une logique de complémentarité et de coopération Sud-Sud, en cohérence avec les grands chantiers structurants du continent africain.



La tenue de la 15e Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Sénégal offre l’opportunité de renforcer la coopération sectorielle entre les deux pays, à travers la mise en place de projets structurants dans les secteurs notamment de l’agriculture, de l’énergie, du commerce, de l’économie numérique et autres.