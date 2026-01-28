Elections au Japon: le cadeau fiscal de Takaichi agite les marchés et interroge les électeurs

En amont d'élections anticipées le 8 février au Japon, la Première ministre Sanae Takaichi promet de supprimer une taxe sur l'alimentaire: un cadeau fiscal destiné à combattre l'inflation mais sans financement clair, qui alarme les marchés et peine à convaincre les électeurs.



Le 19 janvier, tout en annonçant la dissolution du Parlement, la dirigeante ultra-nationaliste a promis d'exempter d'une taxe à la consommation de 8% les produits alimentaires pendant deux ans face à la flambée du coût de la vie, une mesure vivement réclamée par l'opposition.



L'annonce a aussitôt provoqué l'affolement du marché obligataire, hanté par la perspective de dérapages budgétaires: les rendements de la dette nippone à 30 ans et 40 ans ont atteint des records.Ce coup de froid rappelle le "moment Liz Truss": la Première ministre britannique avait présenté en 2022 des réductions fiscales massives non financées, provoquant une brutale hausse des rendements obligataires et la forçant à démissionner.

Mme Takaichi en est loin: le marché s'est calmé les jours suivants, et un faible déficit budgétaire permet d'absorber les chocs.



"Le Japon est capable d'obtenir des financements sans dépendre des capitaux étrangers" grâce à sa vaste épargne locale, et contrairement au Royaume-Uni d'alors, il affiche un important excédent de sa balance courante, explique à l'AFP Hideo Kumano, économiste de l'Institut Dai-ichi Life.



Sanae Takaichi rappelle volontiers que Tokyo va dégager sur son budget un solde primaire (avant remboursement de la dette) excédentaire pour la première fois en 28 ans.

Un "choc Truss" n'est qu'"un scénario à risque" dont "le danger potentiel augmente", conclut M. Kumano.



Le coût du cadeau fiscal représente un manque à gagner de 5.000 milliards de yens par an (27 milliards d'euros). Aucune source de financement ou mesure compensatoire n'a été détaillée.



Or, le marché était déjà refroidi par le colossal plan de relance de 117 milliards d'euros adopté fin 2025 pour soulager les ménages à coups de subventions énergétiques. Quitte à gonfler l'endettement nippon pharaonique (plus de 230% du PIB attendus sur l'exercice 2025).



Sous pression, Mme Takaichi a défendu sa mesure lundi: elle projette une "conférence publique" avant un projet législatif "d'ici l'été". "J'accorde une grande importance à la viabilité budgétaire", a-t-elle martelé.

Mais une majorité renforcée au Parlement pourrait donner libre cours à sa coalition pour une politique budgétaire expansionniste.



"En cas de victoire écrasante, les anticipations du marché pourraient être dépassées", l'inquiétude faisant repartir à la hausse les rendements obligataires, avertissent les experts d'UBS.

Alors, "Takaichi pourrait être contrainte de compenser certaines mesures budgétaires expansionnistes annoncées par des mesures de resserrement", souligne Marcel Thieliant, économiste chez Capital Economics.



Le gouvernement pourrait aussi choisir d'émettre de la dette à plus courte échéance, et, ultime recours, "la Banque du Japon pourrait devoir intensifier ses rachats d'obligations", complète-t-il.

Mais l'équation est compliquée: toute intervention sur l'obligataire risque d'entraîner une dépréciation du yen, alimentant l'inflation importée et exerçant une pression supplémentaire pour une hausse des taux d'intérêt... au risque de plomber la Bourse.



Le marché des changes est déjà agité: le yen s'était trouvé sous pression face au regain d'inquiétudes sur la discipline budgétaire, avant de rebondir vigoureusement depuis vendredi sur fond de rumeurs d'une possible intervention monétaire nippo-américaine conjointe pour doper sa valeur.



Reste à jauger l'efficacité électorale: la mesure-choc de Takaichi était censée rallier le soutien des Japonais, confrontés depuis 2022 à une poussée inflationniste, accentuée par un yen affaibli qui renchérit les produits importés.



Les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% (hors produits frais) en décembre sur un an.

Or, selon un sondage publié par Nikkei, 56% des Japonais interrogés jugent que l'exemption fiscale promise ne serait pas efficace contre l'inflation.

"On ne peut s'empêcher de se demander s'il ne s'agit pas d'une tactique électorale", confie à l'AFP Kanamu Kashima, étudiant de 23 ans.



La Banque du Japon, elle, a légèrement relevé ses prévisions d'inflation à horizon 2027, pointant la pression du manque de main-d'oeuvre dans un archipel vieillissant. De quoi renforcer les rendements à longue échéance, qui s'adaptent à ces anticipations.



Dans l'immédiat, regrette Hideo Kumano, les réformes structurelles sont escamotées.

"Il faut s'interroger sur cette réduction fiscale, sa faisabilité, se demander si cela suffirait (à relancer l'économie)", insiste-t-il. "Tous ces discours semblent trop beaux pour être vrais. Ces politiques manquent cruellement de clairvoyance".