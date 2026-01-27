L'Espagne va adopter un plan de régularisation de sans-papiers qui pourrait bénéficier à 500.000 personnes

Le gouvernement espagnol de gauche s'apprête à adopter un plan de régularisation de sans-papiers qui pourrait bénéficier à 500.000 personnes, a annoncé mardi la porte-parole du gouvernement et ministre de la Sécurité sociale et des Migrations.



La mesure, qui vise à donner de l'élan à l'économie nationale, permettra à "environ un demi-million de personnes" qui se trouvent en Espagne depuis au moins cinq mois et arrivés avant le 31 décembre 2025 d'être régularisés et de "travailler dans n'importe quel secteur, partout dans le pays", a expliqué à la télévision nationale publique Elma Saiz.

"A partir du mois d'avril, toutes les demandes pourront être déposées jusqu'au 30 juin", a expliqué la ministre.



"Ce que nous faisons, c'est reconnaître et donner de la dignité, et offrir des garanties, des opportunités et des droits aux personnes qui se trouvent déjà dans notre pays", a-t-elle souligné.



Favorable à une politique d'accueil pour des raisons principalement économiques, le gouvernement de gauche espagnol fait figure d'exception sur la question migratoire au sein de l'Union européenne, à rebours du durcissement opéré par de nombreux pays du bloc.



Pour faciliter la mise en oeuvre de cette mesure, le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a adopté un "décret royal", une réglementation prévue dans la constitution qui doit ensuite être publiée au Journal officiel, sans devoir passer par un vote au Parlement, où l'exécutif ne dispose pas de majorité.



L'annonce de ces régularisations "massives", destinées à soutenir l'économie nationale qui a le vent en poupe, est intervenue après une réunion entre le gouvernement et son allié d'extrême gauche, Podemos, qui a salué la mesure.



Cette réforme réglementaire est présentée à la suite d'une initiative populaire signée par plus de 600.000 personnes et soutenue par quelque 900 associations, qui exigeait la régularisation exceptionnelle de tous les immigrés en situation irrégulière en Espagne.



L'Espagne est l'une des trois principales portes d'entrée de l'immigration en Europe, avec l'Italie et la Grèce, majoritairement via son archipel des Canaries, au nord-ouest de l'Afrique.

Près de 37.000 migrants irréguliers sont entrés en 2025 en Espagne, en forte baisse par rapport à 2024 (-42,6%, 64.000 arrivées), selon le ministère de l'Intérieur.



D'après les derniers chiffres publiés par l'Institut national de la statistique, plus de sept millions d'étrangers vivent en Espagne sur une population totale de 49,4 millions de personnes dans le pays.