Accidents de la route : 24 décès et 2.302 blessés en périmètre urbain durant la semaine dernière

-
Le 11 janvier 1944 : Une date fondatrice revisitée lors d’une conférence du Club de citoyenneté
-
Lancement à Rabat de la 2ème édition du programme de formation "Video Game Creator"
-
Plus de 400 bénéficiaires d’une caravane médicale à Ain Bni Mathar
-
Les gorges de Toudgha, une œuvre de la nature au cœur du Haut Atlas
Ces accidents sont principalement dus, dans l'ordre, à l'inadvertance des conducteurs et des piétons, à l'excès de vitesse, au non-respect de la distance de sécurité, au changement de direction non autorisé, à la non maîtrise du véhicule, au non-respect du stop, au changement de direction sans usage du clignotant, à la circulation sur la voie de gauche, au dépassement défectueux, au non-respect du feu rouge, à la circulation sur le sens interdit ainsi qu’à la conduite en état d’ivresse, a précisé la DGSN dans un communiqué.
Concernant les opérations de contrôle et de répression en matière de circulation, la même source relève que les services de sûreté ont enregistré 43.779 contraventions, dressé 6.670 procès-verbaux soumis au parquet et procédé au recouvrement de 37.109 amendes transactionnelles.
Les sommes perçues au titre de ces contraventions ont atteint 8.312.525 dirhams, ajoute le communiqué qui relève la mise en fourrière municipale de 4.596 véhicules, la saisie de 6.670 documents et le retrait de la circulation de 541 véhicules.