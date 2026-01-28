Accidents de la route : 24 décès et 2.302 blessés en périmètre urbain durant la semaine dernière

Vingt-quatre personnes ont trouvé la mort et 2.302 autres ont été blessées, dont 68 grièvement, dans 1.736 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 19 au 25 janvier, a indiqué mardi la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).



Ces accidents sont principalement dus, dans l'ordre, à l'inadvertance des conducteurs et des piétons, à l'excès de vitesse, au non-respect de la distance de sécurité, au changement de direction non autorisé, à la non maîtrise du véhicule, au non-respect du stop, au changement de direction sans usage du clignotant, à la circulation sur la voie de gauche, au dépassement défectueux, au non-respect du feu rouge, à la circulation sur le sens interdit ainsi qu’à la conduite en état d’ivresse, a précisé la DGSN dans un communiqué.



Concernant les opérations de contrôle et de répression en matière de circulation, la même source relève que les services de sûreté ont enregistré 43.779 contraventions, dressé 6.670 procès-verbaux soumis au parquet et procédé au recouvrement de 37.109 amendes transactionnelles.



Les sommes perçues au titre de ces contraventions ont atteint 8.312.525 dirhams, ajoute le communiqué qui relève la mise en fourrière municipale de 4.596 véhicules, la saisie de 6.670 documents et le retrait de la circulation de 541 véhicules.