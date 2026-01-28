Les athlètes marocains ont marqué de leur empreinte le Championnat arabe de cross-country

Les athlètes marocains ont marqué de leur empreinte le 28e Championnat arabe de cross-country qui s'est tenu samedi en Irak en obtenant des résultats exceptionnels, a affirmé, dimanche à Casablanca, le membre du comité directeur de la Fédération Royale marocaine d’athlétisme (FRMA), Abdelkrim Fouzir.



Dans une déclaration à la MAP à l'arrivée de la délégation marocaine à l'aéroport international Mohammed V à l'issue de sa participation à ces compétitions à Mossoul, M. Fouzir a souligné que les athlètes nationaux ont réalisé une excellente performance qui leur a permis de remporter un total de 22 médailles, dont 12 médailles d'or, 5 d'argent et 5 de bronze.



M. Fouzir, également président de la Ligue du Grand Casablanca d’athlétisme, a fait remarquer que ces résultats importants obtenus par les jeunes athlètes nationaux constituent une forte motivation pour redoubler d'efforts et remporter d'autres titres, affirmant que ces jeunes portent le flambeau de l'avenir de l'athlétisme marocain.



De son côté, l'entraîneur national Hassan Oukhbach a estimé, dans une déclaration similaire, que cette édition a été marquée par la brillante performance des éléments nationaux, saluant les efforts fournis par l'équipe nationale tout au long de ce championnat arabe.

Et de faire observer que les compétitions ont été largement dominées par les coureurs marocains, compte tenu de leurs compétences techniques élevées et de la réputation prestigieuse dont jouit l'athlétisme marocain aux niveaux arabe et international.



Pour sa part le champion Abdelhakim Bouhou, médaillé d'or dans la catégorie juniors, s'est réjoui de cette réussite qui constituera un élan important pour sa carrière sportive, ajoutant que la concurrence acharnée entre les coureurs arabes l'avait fortement motivé à remporter ce titre.



Dans cette même veine, la coureuse Chaimae Zahiri, médaillée d'or chez les jeunes filles, a déclaré que cette récompense méritée était le fruit d'un travail sérieux et continu, saluant le soutien qu'elle a reçu de sa famille et de ses entraîneurs qui l'ont accompagnée tout au long des différentes étapes de sa préparation.



Les athlètes marocains ont dominé sans partage les épreuves du 28e Championnat arabe de cross-country, dont les compétitions ont pris fin samedi à Mossoul, en Irak.



La sélection nationale a raflé l'ensemble des trophées et la majorité des médailles lors de cette édition, marquée par la participation de 111 coureurs et coureuses représentant huit pays, sous l’égide de l’Union arabe d’athlétisme.



Le Maroc a dominé aussi bien les compétitions individuelles que les classements par équipes. Chez les seniors messieurs, l’équipe nationale a pris la première place avec 10 points, devançant l’Irak (27 points), tandis que chez les seniors dames, le Maroc s’est également classé premier avec 10 points, devant la sélection irakienne (26 points).



Sur le plan individuel, les épreuves des seniors messieurs (10 km) ont été marquées par un podium entièrement marocain, composé de Mustapha Akkaoui, Hassan Toriss et Hamid Boutfidi. Dans la course des seniors dames (10 km), les Marocaines Sara Zouhair, Abd Hassna et Sabah Skallii ont également monopolisé les trois premières places.



Dans la catégorie des juniors (8 km), Abdelhakim Bouhou et Bilal Mahfoud ont offert un doublé au Maroc, tandis que l’Algérien Kaddour Naïli a complété le podium. Les juniors féminines (6 km) ont, pour leur part, confirmé la domination marocaine avec un triplé réalisé par Chaimaa Zahiri, Ahlam El Kaddouri et Saida El-Bouzy.



Chez les cadets (6 km), le Marocain Fouad Majid s’est imposé devant l’Algérien Abdellah Houssam, alors que Yahya Loudad a pris la troisième place. Dans la catégorie des cadettes (4 km), les Marocaines Douae El Alami, Wissam El Baladi et Numidia Etthabity ont réalisé un nouveau triplé.



Cette édition a été marquée par un niveau technique relevé et une forte intensité compétitive, reflétant le développement constant du cross-country dans les pays arabes, tout en confirmant la nette supériorité marocaine.

Huit pays ont pris part à ce championnat : le Maroc, le Liban, la Jordanie, la Palestine, le Yémen, la Tunisie, l’Algérie et l’Irak.



Ce championnat constitue une étape préparatoire importante en vue du Championnat du monde de cross-country, prévu en octobre prochain à Tallahassee, en Floride, aux Etats-Unis.