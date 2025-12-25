Migration subsaharienne au Maroc, entre intégration, protection et défis des droits humains

Gueck Beyeth attire l’attention sur les difficultés quotidiennes

Dans une allocution prononcée par Youssef Melliani, l’OMDH a dressé un état des lieux préoccupant de la situation migratoire en 2025. Selon les données issues de son suivi de terrain, environ 6.000 migrants et demandeurs d’asile sont entrés au Maroc, principalement via les frontières orientales. Les centres d’assistance juridique et administrative de l’OMDH, dont celui de Casablanca, ont accueilli plus de 5.000 personnes de différentes nationalités africaines, avec une prédominance de ressortissants soudanais représentant près de 75% des cas traités. La présence accrue de femmes et d’enfants non accompagnés a également suscité une vive inquiétude.Tout en saluant les avancées de la Stratégie nationale de l’immigration et de l’asile lancée en 2014, l’OMDH estime qu’après plus d’une décennie de mise en œuvre, cette stratégie nécessite une évaluation approfondie et courageuse. Elle pointe notamment les limites de son déploiement territorial, le manque de coordination institutionnelle et l’absence de réformes législatives majeures, en particulier le retard dans l’adoption de la loi sur l’asile et la non-révision de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers, afin de l’aligner sur les normes internationales.Dans ce contexte, l’OMDH considère que l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc doit être perçue non seulement comme un événement sportif, mais aussi comme une opportunité politique, éthique et symbolique pour réaffirmer l’engagement du pays en faveur des droits humains, renforcer la solidarité africaine et consolider l’image d’un Maroc ouvert et respectueux de la dignité de toutes les personnes vivant sur son territoire.En conclusion, la section de Casablanca de l’OMDH a insisté sur le fait que la migration ne constitue pas une menace, mais une responsabilité collective et une opportunité pour promouvoir la solidarité africaine. Elle a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses actions de veille, de plaidoyer et de défense des droits de tous les migrants, sans distinction, en faveur d’un Maroc plaçant la dignité humaine au cœur de ses politiques publiques.De son côté, Gueck Beyeth, président de l’association Bank de Solidarité, a attiré l’attention sur les difficultés quotidiennes auxquelles font face les migrants et les réfugiés, tout en reconnaissant les efforts consentis par le Maroc, notamment en matière d’accès à l’éducation pour les enfants migrants et de protection sociale. Il a, cependant, dénoncé certaines formes d’exploitation, en particulier à l’encontre des femmes migrantes, appelant à des politiques plus inclusives, sensibles au genre et mieux adaptées aux réalités du terrain.La question de l’intégration a également été au cœur des débats. Plusieurs intervenants ont rappelé que le Maroc a fait le choix d’une approche humaniste fondée sur la solidarité et le respect de la dignité humaine, mais l’absence d’une vision claire et structurée de l’intégration demeure un obstacle majeur à l’insertion pleine et entière des migrants dans la société.A rappeler que l’association Bank de Solidarité œuvre pour aider les personnes vulnérables, migrants, réfugiés et laissés-pour-compte sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion ou d’opinion. Elle agit pour la réinsertion sociale et économique, la lutte contre le racisme, l’accès à la santé et l’aide humanitaire (nourriture, soins, vêtements, abris) et organise chaque année des caravanes médicales au Maroc et à l’étranger (plus de 2000 consultations par an), ainsi que la Journée des médecins de la diaspora, en partenariat avec des institutions publiques et diplomatiques.