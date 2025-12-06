Manuel Albares : Les relations maroco-espagnoles traversent leur meilleur moment historique


Libé
Samedi 6 Décembre 2025

Autres articles
Manuel Albares : Les relations maroco-espagnoles traversent leur meilleur moment historique
Les relations maroco-espagnoles traversent actuellement leur «meilleur moment historique», a affirmé, jeudi à Madrid, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

Lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie espagnole s'est félicité de la qualité des liens de coopération unissant les deux pays, indique un communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères.

Cette entrevue, tenue en marge de la 13e Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne, a permis d'examiner les détails et les mécanismes de mise en œuvre des accords signés à cette occasion par les deux responsables, précise la même source.

Ces accords portent sur des questions telles que la politique étrangère féministe, la coopération entre les écoles diplomatiques des deux pays et la mobilité des jeunes diplomates, précise-t-on.

MM. Albares et Bourita ont exprimé leur engagement à continuer la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par les deux pays en 2022 et leur volonté d'approfondir davantage une «relation d'amitié et de voisinage qui s'étend également au reste du continent africain », ajoute le communiqué.

A cet égard, ils ont évoqué la co-organisation de la Coupe du monde 2030 avec le Portugal, un rendez-vous majeur qui offre de grandes opportunités dans tous les domaines. 


Lu 31 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS