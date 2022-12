Les supporters marocains laissent éclater leur joie à Lisbonne

Au coup de sifflet final du match contre le Portugal, les Marocains établis à Lisbonne ont laissé éclater une joie immense suite à la qualification des Lions l'Atlas aux demi-finales du Mondial du Qatar.



Dans l’une des salles de Lisbonne dédiée à la projection du match, à l’initiative de l’association de la diaspora marocaine au Portugal, l’ambiance battait son plein. La fierté sautait des yeux des supporters et la joie remplissait leurs cœurs.



Hommes, femmes, enfants…Ils ont tous exprimé, haut et fort, leurs plus profonds sentiments de patriotisme après la victoire historique et héroïque de l’un des poids lourds du football international.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Portugal, Othmane Bahnini, a qualifié l’exploit du Maroc d'épopée nationale historique, relevant que les Marocains avaient confiance dans la capacité de leur équipe à atteindre les demi-finales grâce à une nouvelle génération passionnée.



Cette génération dorée a gravé le nom du Maroc en lettres d'or dans l'histoire de la Coupe du monde de football, s'est-il félicité, notant que la performance des Lions de l'Atlas lors de ce match et tout au long du tournoi est une source de fierté pour le Maroc, les Arabes et l'Afrique.



La présidente de la plateforme de développement de la femme africaine au Portugal, Luzia Moniz s’est félicitée, pour sa part, de la victoire du Maroc, affirmant que "c’est une journée historique pour tout le continent africain".



La journaliste et écrivaine angolaise basée au Portugal s’est dite, en outre, confiante en les capacités de la sélection nationale à aller plus loin dans ce grand rendez-vous mondial.

Après la Belgique et l’Espagne, l'équipe du Maroc a fait tomber le Portugal, lauréat de l’Euro-2016, pour poursuivre son parcours de rêve au Qatar et devenir la première sélection africaine et arabe à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde. Et l'aventure continue!