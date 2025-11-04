Les parlementaires mettent en exergue la Vision Royale ayant permis au Maroc d’obtenir des acquis diplomatiques sans précédent

Les membres des deux Chambres du Parlement ont affirmé, lundi, que la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question du Sahara marocain consacre les efforts diplomatiques soutenus menés sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en défense de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale.



Lors d'une séance plénière commune des deux Chambres, les parlementaires ont souligné que la vision royale, fondée sur la clarté, l’efficacité et l’action continue sur le terrain, a permis au Maroc d’obtenir des acquis diplomatiques sans précédent, qui ont été couronnés par une reconnaissance croissante de la légitimité du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine et un renforcement du soutien international à la marocanité du Sahara.



Ils ont souligné que Sa Majesté le Roi "conduit depuis Son accession au Trône la diplomatie marocaine avec sagesse et fermeté, courage et détermination", soutenant que "la dernière résolution du Conseil de sécurité marque une rupture avec les précédentes, car elle constitue l’aboutissement d’un processus diplomatique cumulatif selon une approche royale exemplaire".



Les parlementaires ont relevé que cette résolution consacre la souveraineté du Maroc sur son Sahara dans le cadre du plan d’autonomie, qui constitue une évolution majeure dans le processus de règlement de ce conflit artificiel, assurant que "dans un contexte marqué par les conflits, le Royaume a constamment choisi la voie de la sagesse, en privilégiant la paix, le dialogue et l’approche diplomatique réfléchie".



Ils ont noté que le discours historique prononcé par Sa Majesté le Roi, vendredi dernier, constitue une feuille de route claire pour l’avenir, visant à faire du Sahara marocain un pôle pionnier de développement et un hub économique ouvert sur son environnement régional, y compris la région du Sahel et du Sahara, notant que la résolution 2797 "offre une opportunité historique pour parvenir à un consensus où il n’y a ni vainqueur ni vaincu".



Au début de cette séance commune des deux Chambres, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a affirmé que la consécration onusienne du plan marocain d’autonomie comme cadre et base des négociations marque un tournant historique et reflète par la même la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la gestion de ce dossier à l’échelle internationale.



Il a indiqué que l’adoption de cette résolution ne se limite pas à la reconnaissance des droits historiques et de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, mais représente également une marque de confiance de la communauté internationale envers le modèle politique, économique, social et institutionnel du Royaume.



M. Talbi Alami a, dans ce sens, appelé à intensifier les efforts sur le front de la diplomatie parlementaire, en s’inspirant de l’esprit et de la philosophie du discours royal prononcé après l’adoption de la résolution 2797.



De son côté, le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a rappelé que cette résolution "est le fruit de cinquante années de lutte et d’action diplomatique et politique continue en défense de la souveraineté et de l’unité territoriale du Royaume".



Il a expliqué que "tout au long de ce parcours patriotique, le Maroc, sous la conduite d’une Monarchie sage, a avancé avec confiance et sérénité, selon une vision claire, pour démontrer que les provinces du Sud sont, plus qu’une simple géographie, l’âme d’une nation portée par l’allégeance, nourrie par la mémoire et préservée par les générations".



M. Ould Errachid a souligné que la résolution 2797 reflète la conviction croissante de la communauté internationale que la solution au Sahara marocain ne peut se concevoir que dans le cadre de la pleine souveraineté nationale, à travers l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc en 2007, devenue, grâce à la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, une réalité politique solide, une référence onusienne reconnue et un levier pour la paix et la stabilité régionales.

Et de conclure que le Maroc "se trouve à l’aube d’une nouvelle étape dans le processus de sa cause nationale, où la page de la gestion laisse place à celle du changement, dans la continuité d’une diplomatie ancrée, fondée sur la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi, depuis le discours historique de novembre 1999 à l’occasion du 24ème anniversaire de la Marche Verte".