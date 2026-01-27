Selon une nouvelle étude de la Banque mondiale, les marchés dits « frontières » - un ensemble composé principalement d’économies à revenu intermédiaire considérées comme des terrains d’essai pour les champions économiques de demain - ne sont pas globalement parvenus à concrétiser leur potentiel au cours des dernières décennies.



La progression des investissements par habitant depuis le début des années 2020 n’y atteint même pas en moyenne la moitié de son niveau des années 2010. L’expérience des marchés frontières les plus performants livre toutefois des enseignements pour les 56 économies qui composent actuellement ce groupe.



Pour les investisseurs internationaux en quête d’opportunités au-delà des économies à revenu élevé, les marchés frontières représentent le milieu du spectre : ils sont généralement moins étroitement intégrés aux marchés financiers mondiaux que les marchés émergents, mais davantage que d’autres économies en développement qui n’appartiennent ni à la catégorie « émergente » ni à la catégorie « frontière ».



« A l’exception d’une poignée d’économies qui se sont hissées, au cours des 25 dernières années, dans la catégorie investissement des agences de notation financière, les marchés frontières pourraient bien constituer la plus grande déconvenue en matière de développement économique, affirme Indermit Gill, économiste en chef et premier vice-président du Groupe de la Banque mondiale pour l’économie du développement. Les habitants des marchés frontières sont, en moyenne, plus instruits et vivent plus longtemps que ceux des autres économies en développement. Leurs politiques publiques et institutions sont de meilleure qualité. Certains d’entre eux sont dotés de ressources naturelles abondantes. Mais les marchés frontières n’ont pas transformé ces atouts en progrès — et ils demeurent, dans le monde en développement, ceux qui peuvent donner des résultats le plus facilement et rapidement possible.



Les marchés frontières comptent aujourd’hui 1,8 milliard d’habitants (soit un cinquième de la population mondiale) et devraient en abriter près de 800 millions de plus au cours des 25 prochaines années, soit davantage que le reste du monde réuni. Plus d’un tiers d’entre eux se situent en Afrique subsaharienne. Beaucoup sont riches en minerais indispensables aux nouvelles technologies liées aux énergies renouvelables, aux télécommunications et à l’électronique grand public. Leurs institutions sont souvent plus robustes que celles des autres économies en développement. De plus, les marchés frontières présentent un attrait particulier pour les investisseurs : ces 25 dernières années, la dynamique des actions sur ces marchés s'est révélée en grande partie découplée des conditions financières mondiales, qui n’expliquent qu’une fluctuation des rendements sur huit, contre une exposition bien supérieure dans les économies avancées ou les marchés émergents.



« Ces économies joueront un rôle déterminant pour relever le défi de l’emploi dans le monde en développement, car elles abriteront près d’un cinquième des 1,2 milliard de jeunes qui y atteindront l’âge de travailler dans la prochaine décennie, souligne M. Ayhan Kose, économiste en chef adjoint du Groupe de la Banque mondiale et directeur de la cellule Perspectives. Les marchés frontières les plus performants ont suivi des trajectoires diverses, mais ils présentent un certain nombre de stratégies communes : des politiques propices à la croissance, des infrastructures favorisant l’investissement, une gestion des finances publiques plus rigoureuse et un cadre institutionnel qui attire l’investissement privé. Ces stratégies ont été payantes : le revenu par habitant dans le premier quartile a presque quadruplé ces 25 dernières années. »



Plus généralement, toutefois, les marchés frontières ont en moyenne peu progressé depuis 2000 dans leur capacité à attirer des investissements. Le rythme de croissance des investissements par habitant dans ces économies s’est essoufflé ces 25 dernières années, pour tomber à 2 % dans les années 2020, soit moins de la moitié du niveau enregistré au cours des deux décennies précédentes. Les marchés frontières ne représentent aujourd’hui que 3,1 % des flux mondiaux de capitaux, et moins de 5 % de la production économique mondiale.



Les économies frontières ont accompli des avancées politiques considérables sur le plan de l’ouverture de leurs marchés financiers : leur degré d’ouverture atteint désormais environ la moitié de celui des économies avancées, contre environ un cinquième seulement en 2000. Dans la pratique, cependant, le développement des marchés financiers a été timide. Les marchés en monnaie locale, par exemple, restent relativement sous-développés et les banques et institutions financières nationales ont tendance à accorder moins de crédit aux ménages et aux entreprises privées que dans les économies émergentes.



Une discipline budgétaire plus rigoureuse sera déterminante pour permettre aux économies frontières de concrétiser leur potentiel dans les années à venir. La part des dépenses publiques dans le PIB a augmenté, tandis que les recettes ont stagné. Cette situation a entraîné une aggravation du fardeau de la dette et une hausse des défauts de paiement. Actuellement, le niveau des paiements nets d’intérêts sur la dette dans un marché frontière type, qui s'élève à environ 2,5 % du PIB, est supérieur à celui observé dans les marchés émergents ou les autres économies en développement. Près de 40 % des marchés frontières ont connu au moins un défaut de paiement entre 2000 et 2024. Depuis la pandémie de COVID-19, ces économies cumulent plus de défauts de paiement que tous les autres pays réunis.



Plusieurs marchés frontières sont toutefois parvenus à surmonter ces écueils. Le Vietnam se classe désormais parmi les dix économies les plus dynamiques des 25 dernières années. Après la guerre civile des années 90, le Rwanda s’est affirmé comme l’une des réussites économiques phares de l’Afrique subsaharienne. Par ailleurs, quatre marchés frontières — la Bulgarie, le Costa Rica, le Panama et la Roumanie — ont accédé au statut d'économie à revenu élevé depuis 2012.