Mercredi 8 Octobre 2025

Les dispositions légales et réglementaires n'encadrent pas clairement les services de transport via les applications intelligentes
Les réglementations en vigueur régissant le transport routier des personnes au Maroc ne comprennent pas des dispositions qui encadrent, de manière claire, les services de transport via les applications intelligentes, a indiqué, lundi, le ministère du Transport et de la Logistique.

"Suite aux informations relayées par des sites d'information sur le refus par le ministère du Transport et de la Logistique d'accorder des licences de transport via les applications intelligentes, ce département tient à souligner que les dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant le transport routier des personnes dans notre pays n'incluent pas des dispositions encadrant clairement ce genre de services", souligne le ministère dans un communiqué.

Le transport par le biais des applications intelligentes concerne tout particulièrement le périmètre urbain, qui est du ressort du ministère de l'Intérieur, relève la même source.
 


