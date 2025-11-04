Les chioukhs et notables des tribus sahraouies de Dakhla-Oued Eddahab louent la diplomatie clairvoyante de Sa Majesté le Roi

-
-
-
-
Dans un communiqué lu à l’issue d’une réunion tenue dimanche à cette occasion, les chioukhs et notables de la région ont exprimé leurs félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu’au peuple marocain tout entier, pour cette victoire éclatante et ce succès diplomatique majeur, intervenant au moment où le Royaume célèbre le cinquantenaire de la Glorieuse Marche Verte et le 70e anniversaire de l’indépendance du Maroc.
Ils ont salué les efforts continus déployés par Sa Majesté le Roi et les initiatives entreprises pour préserver et consolider l’intégrité territoriale du Royaume, exprimant leur considération pour la décision historique du Conseil de sécurité, consacrant et soutenant le plan marocain d’autonomie en tant que seule base des négociations en vue d’une solution politique juste et durable, et comme l’unique solution réaliste et applicable pour clore définitivement la question de l’intégrité territoriale nationale.
À cette occasion, ils ont appelé leurs frères dans les camps de Tindouf à revenir à la voie de la raison et à ne pas laisser passer cette opportunité historique et précieuse, d’adhérer au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, lequel garantit droits et perspectives prometteuses en matière de développement, de prospérité, de sécurité et de stabilité dans la région.
Ils ont également réaffirmé leur attachement indéfectible au Trône alaouite et leur mobilisation constante derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour défendre les acquis nationaux et les valeurs sacrées de la patrie.