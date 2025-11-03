Les chioukhs des tribus sahraouies de Laâyoune-Sakia El Hamra saluent la diplomatie clairvoyante de Sa Majesté le Roi

Les chioukhs des tribus sahraouies de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ont salué, dimanche à Laâyoune, la résolution historique 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, rendant un hommage appuyé à la diplomatie sage, clairvoyante et visionnaire menée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Dans un communiqué lu à l'issue d'une réunion tenue à cette occasion, ils ont souligné que la résolution du Conseil de sécurité relative au Sahara marocain "consacre la légitimité pleine et entière de la souveraineté du Maroc sur son Sahara" et "confirme, une fois encore, l'échec de toutes les manœuvres illusoires dirigées contre la position du Royaume".



Ils ont affirmé que cette réalisation constitue "une victoire éclatante consacrant la marocanité du Sahara, sans vainqueur ni vaincu, en ouvrant de nouvelles perspectives de bon voisinage et de renforcement des liens fraternels".



Les chioukhs des tribus sahraouies ont également indiqué que cette dynamique s'inscrit dans le cadre de la politique de la main tendue que le Maroc, Roi et peuple, ne cesse de prôner, convaincu de l’unité de destin et animé d’une volonté sincère de promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité dans l’ensemble de la région.



Convaincus de la justesse de la Cause nationale, ils réaffirment leur "attachement inconditionnel" à l'intégrité territoriale du Maroc et à la défense de la marocanité du Sahara.



A cette occasion, ils ont lancé un appel à leurs frères et cousins dans les camps de Tindouf pour regagner la mère patrie et contribuer au développement des provinces du Sud et à l'édification d'un Maroc uni, fort et prospère, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.