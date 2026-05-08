Le président syrien remanie son gouvernement et remplace son frère

Le président syrien Ahmed al-Chareh a procédé samedi à un remaniement ministériel partiel, remplaçant plusieurs hauts responsables et ministres, dont son propre frère, a annoncé l'agence de presse officielle syrienne Sana.



Parmi les nouvelles nominations figurent l'ancien gouverneur de Homs, Abdel Rahman Badreddine Al-A'ma, qui remplace Maher al-Chareh, le frère du président, au poste de secrétaire général de la présidence syrienne.

Le ministre de l'Information, Hamza Al-Mustafa, et celui de l'Agriculture, Amjad Badr, sont respectivement remplacés par Khaled Fawaz Zaarour et Bassel Hafez Al-Soueidan.



Les raisons de ce remaniement restent floues.

Le gouvernement de transition syrien, formé en mars 2025 après la destitution du président Bachar al-Assad fin 2024, était dominé par le cercle restreint d'Ahmed al-Chareh.

Ce dernier a également nommé de nouveaux gouverneurs pour plusieurs provinces, dont celles de Homs, Quneitra, Lattaquié et Deir ez-Zor.