Libération

Le président syrien remanie son gouvernement et remplace son frère


Libé
Lundi 11 Mai 2026

Autres articles
Le président syrien Ahmed al-Chareh a procédé samedi à un remaniement ministériel partiel, remplaçant plusieurs hauts responsables et ministres, dont son propre frère, a annoncé l'agence de presse officielle syrienne Sana.

Parmi les nouvelles nominations figurent l'ancien gouverneur de Homs, Abdel Rahman Badreddine Al-A'ma, qui remplace Maher al-Chareh, le frère du président, au poste de secrétaire général de la présidence syrienne.
Le ministre de l'Information, Hamza Al-Mustafa, et celui de l'Agriculture, Amjad Badr, sont respectivement remplacés par Khaled Fawaz Zaarour et Bassel Hafez Al-Soueidan.

Les raisons de ce remaniement restent floues.
Le gouvernement de transition syrien, formé en mars 2025 après la destitution du président Bachar al-Assad fin 2024, était dominé par le cercle restreint d'Ahmed al-Chareh.
Ce dernier a également nommé de nouveaux gouverneurs pour plusieurs provinces, dont celles de Homs, Quneitra, Lattaquié et Deir ez-Zor.


Lu 114 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS