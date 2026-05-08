Campagne de sensibilisation environnementale en prévision de la saison estivale

Une campagne de sensibilisation environnementale a été lancée, vendredi à la plage de Ras El Ma, dans la province de Nador, sous le thème "Faisons de nos plages des espaces propres".



Cette initiative, organisée par la commune de Ras El Ma, en coordination avec les autorités locales et plusieurs acteurs de la société civile, s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la saison estivale et des efforts déployés pour l’aménagement de la plage, en vue de renforcer ses chances d’obtenir le label "Pavillon Bleu".



Le programme de cette campagne environnementale comprend une vaste opération de collecte des déchets et de nettoyage des différents espaces de la plage et de ses environs, ainsi que l’organisation d’ateliers de dessin au profit des enfants, en plus de diverses activités sportives et ludiques.



Ces activités visent à ancrer la culture de la préservation de l’environnement marin, à renforcer le civisme et la conscience écologique auprès des jeunes et de l’ensemble des estivants, ainsi qu’à promouvoir l’attractivité de la plage et à améliorer les conditions d’accueil.



Cette campagne, dont les activités se poursuivront jusqu’à dimanche, a été bien accueillie par les habitants de la région et les visiteurs de la plage. Elle traduit un esprit de mobilisation collective et un sens élevé de la responsabilité citoyenne, visant à préserver la beauté de la plage et la qualité de ses espaces, dans le respect des normes environnementales et organisationnelles en vigueur.