L'ONEE renforce et sécurise l’alimentation en eau potable des provinces d'Al Hoceima et de Driouch

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D’un coût global d'environ 206 millions de dirhams, financé par l’ONEE à travers un prêt de la Banque africaine de développement (BAD), ce projet comprend principalement la pose de 33,6 km de conduites d’adduction de diamètres variant de 600 à 700 mm permettant de véhiculer un débit de 500 litres par seconde, ainsi que la réalisation d’un système de télégestion pour l’exploitation et la gestion à distance de cette adduction, indique un communiqué de l'ONEE.
Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI) 2020-2027 dont la convention a été signée le 13 janvier 2020 devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, permettra de sécuriser l’alimentation en eau potable d’une population de plus de 400.000 habitants.
Il contribuera également à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et à l’accompagnement du développement socioéconomique de la région, conclut le communiqué.