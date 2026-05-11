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Championnat d'Afrique de Tennis par équipes U14 : La sélection marocaine remporte le titre

Lundi 11 Mai 2026

Championnat d'Afrique de Tennis par équipes U14 : La sélection marocaine remporte le titre
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L'équipe nationale marocaine de tennis, catégorie garçons, a remporté, samedi au Caire, le titre du Championnat d'Afrique de tennis des moins de 14 ans.

L'équipe marocaine s'est imposée face à son homologue égyptienne en finale du Championnat d'Afrique, sur le score de trois à zéro. La sélection nationale, qui a participé à ce tournoi, était composée de Soulaiman Jamji, Reda Dahmani et Adam Smihi.

À cette occasion, le chef de la délégation marocaine et membre du bureau exécutif de la Fédération Royale Marocaine de Tennis, Zakaria Zemrani a exprimé sa fierté quant à la performance signée par les jeunes tennismen marocains lors de cette compétition africaine.

Dans une déclaration à la MAP, à l'issue de la cérémonie de clôture et de remise des prix, M. Zamrani a déclaré que l'équipe nationale garçons a réalisé un parcours remarquable, marqué par des victoires contre tous ses adversaires et couronné par le sacre africain grâce à sa victoire contre l'Égypte en finale.

Chez les filles, le chef de la délégation a relevé que la participation a été très honorable, l’équipe nationale terminant deuxième derrière l'Égypte, champion d'Afrique.
En validant son billet pour la finale, l'équipe nationale s'est qualifiée pour le Championnat du monde par équipes, qui se déroulera en République tchèque en août prochain.

A noter que chez les Garçons, sept équipes ont participé à cette compétition continentale à savoir : le Maroc, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie et le Kenya.
Le vainqueur et le finaliste de chaque catégorie "Garçons et Filles" se qualifient au Championnat Monde par équipes des U-14 prévu l’été prochain en République Tchèque.

Libé

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Tags : Championnat d'Afrique de Tennis par équipes U14, sélection marocaine, titre

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