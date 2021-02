Le président gambien adresse un message à S.M le Roi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Rabat, son homologue gambien, Mamadou Tangara, porteur d’un message du président gambien Adama Barrow à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



"Je suis venu au Maroc pour transmettre une invitation du président de la République de Gambie, SE Adama Barrow, à son frère et ami SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, pour visiter la Gambie", a indiqué Mamadou Tangara dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec Nasser Bourita.



A cette occasion, le chef de la diplomatie gambienne a salué l'excellence des relations entre la Gambie et le Maroc. Il a également réitéré le soutien de son pays "qui ne souffre d'aucune ambiguïté" à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. "Nous avons réitéré notre position qui ne souffre d'aucune ambiguïté sur la souveraineté du Maroc sur son Sahara et l'intégrité territoriale du Royaume", a-t-il affirmé dans une déclaration à la presse.



La Gambie a été le premier pays à ouvrir un consulat général à Dakhla et "nous sommes fiers de l’avoir fait", a ajouté Mamadou Tangara, rappelant que cette initiative a, depuis, été suivie par de nombreux pays.