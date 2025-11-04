Le président du Conseil mondial pour la tolérance et la paix salue la résolution onusienne en faveur de la marocanité du Sahara

Le président du Conseil mondial pour la tolérance et la paix, Ahmed bin Mohammed Al Jarwan, a salué lundi à Midrand, la position internationale favorable aux efforts de paix, à travers l'adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution soutenant l’initiative d’autonomie au Sahara sous souveraineté marocaine.



M. Al Jarwan, invité d’honneur de la sixième session ordinaire et des réunions parallèles organisées par le Parlement panafricain (PAP) entre le 1er et le 14 novembre, a loué "la position internationale soutenant les efforts de paix par l’adoption par le Conseil de sécurité d’une résolution en faveur de l’initiative d’autonomie au Sahara sous souveraineté marocaine".



Il a affirmé que l’adoption de cette résolution représente "une avancée importante reflétant la confiance de la communauté internationale dans la vision sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le rôle du Royaume du Maroc comme pilier de stabilité, de dialogue et de coexistence dans la région".



Après avoir exprimé ses chaleureuses félicitations au Maroc, à sa direction, à son gouvernement et à son peuple, M. Al Jarwan a réitéré le soutien du Conseil mondial pour la tolérance et la paix à tout ce qui peut contribuer au renforcement de la sécurité, de la paix et du développement en Afrique du Nord.



Le Parlement panafricain accueille la sixième période législative de la sixième session ordinaire et sociale sous le thème de l’Union africaine pour 2025 : "Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine à travers les réparations".



Le Conseil mondial pour la tolérance et la paix, lancé à Malte le 2 novembre 2017, vise à élever la valeur de la tolérance et diffuser la culture de la paix, lutter contre la discrimination, le racisme, ainsi que l’extrémisme religieux, ethnique et sectaire, et à renforcer les normes du droit international qui soutiennent les principes de tolérance et la réalisation de la paix.



Il est animé par le respect des principes de l’ONU et la réalisation de ses objectifs, des normes du droit international relatives au travail des ONG et des lois nationales des pays dans lesquels le Conseil exerce ses missions.



Le Conseil adopte également le principe de valorisation des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap, et de leur permettre de jouer des rôles effectifs aux niveaux national et international.