Dimanche 2 Novembre 2025

Le Panama réitère son soutien au plan marocain d'autonomie
Le Panama a réitéré, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, son soutien au plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 pour résoudre définitivement le différend régional autour du Sahara marocain.

S’exprimant vendredi à l’issue de l’adoption par le Conseil de la résolution 2797 sur le Sahara marocain, l’ambassadeur représentant permanent du Panama à l’ONU, Eloy Alfaro de Alba, a souligné que son pays considère l’initiative marocaine d’autonomie comme une "base viable" pour "avancer" vers une solution durable à ce conflit.
Il a, en outre, salué les efforts du Royaume pour aboutir à une solution définitive à ce différend régional qui n’a que trop duré.

Dans son explication de vote en soutien à la résolution 2797, le diplomate panaméen a affirmé que ce nouveau texte constitue une avancée "équilibrée et constructive" vers une "solution politique, pacifique, durable et mutuellement acceptable" à la question du Sahara marocain.

Il a enfin réitéré l’appel de son pays à "toutes les parties" à reprendre les négociations "de bonne foi" sous l'égide des Nations unies.


