Le Panama réitère son soutien au plan marocain d’autonomie

-
Sagacité Royale Et Reconnaissance mondiale
-
La France réaffirme que "le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine"
-
Les Etats-Unis se félicitent de l'adoption “historique” de la résolution 2797 du Conseil de sécurité
-
Séance plénière commune des deux Chambres du Parlement lundi sur la dernière résolution du CS de l'ONU sur la Cause nationale
S’exprimant vendredi à l’issue de l’adoption par le Conseil de la résolution 2797 sur le Sahara marocain, l’ambassadeur représentant permanent du Panama à l’ONU, Eloy Alfaro de Alba, a souligné que son pays considère l’initiative marocaine d’autonomie comme une "base viable" pour "avancer" vers une solution durable à ce conflit.
Il a, en outre, salué les efforts du Royaume pour aboutir à une solution définitive à ce différend régional qui n’a que trop duré.
Dans son explication de vote en soutien à la résolution 2797, le diplomate panaméen a affirmé que ce nouveau texte constitue une avancée "équilibrée et constructive" vers une "solution politique, pacifique, durable et mutuellement acceptable" à la question du Sahara marocain.
Il a enfin réitéré l’appel de son pays à "toutes les parties" à reprendre les négociations "de bonne foi" sous l'égide des Nations unies.