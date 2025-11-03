Le Maroc relance le rêve maghrébin

Le 31 octobre 2025 marquera durablement la mémoire nationale : en adoptant la résolution 2797, le Conseil de sécurité des Nations unies a consacré, au nom du droit international, la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara.



Mais cette décision n’est pas qu’un aboutissement diplomatique. Elle symbolise un tournant historique : le passage d’un patriotisme de résistance à un patriotisme de construction.

Comment le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il réussi à transformer un conflit artificiel en projet de développement et de paix? Quel rôle a joué l’Union socialiste des forces populaires (USFP) dans cette mutation politique et morale, elle qui a toujours lié la Cause nationale à la démocratie sociale et à la justice territoriale? Et surtout, cette reconnaissance internationale ouvre-t-elle la voie à un nouveau Maghreb, libéré des vieux antagonismes, fondé sur la coopération et la prospérité partagée ?

Ce texte tente d’apporter des éléments de réponse à ces interrogations, en retraçant le sens profond de cette victoire: celle d’un Royaume qui conjugue légitimité historique, clairvoyance Royale et engagement populaire.



Une souveraineté consacrée par la légitimité



En votant la résolution 2797, le Conseil de sécurité a clairement validé le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme unique cadre réaliste et durable pour le règlement du conflit autour du Sahara marocain. Ainsi se clôt une ère de tergiversations diplomatiques. Le Maroc voit son initiative saluée pour sa modération, sa constance et sa crédibilité. Le Royaume ne s’est jamais éloigné du droit ; il l’a incarné.

L’USFP a salué ce moment comme «une victoire de la Nation tout entière, ravivant l’esprit de libération et d’unité».

Ce jour-là, le Maroc n’a pas seulement remporté une bataille diplomatique: il a achevé un cycle historique, reliant la lutte pour l’indépendance à celle pour la souveraineté. Trois règnes, une même lignée : Mohammed V, l’indépendance; Hassan II, l’unité; Mohammed VI, la souveraineté et l’intégration.



Le Discours Royal: De la défense territoriale à la diplomatie de construction



Quelques instants après la décision onusienne, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a livré un discours d’une intensité rare. Il n’y célébrait pas une victoire; il annonçait un avenir. Le Souverain y a réaffirmé que le Maroc demeure une maison commune pour tous ses enfants, et que le Royaume tend la main à ses voisins dans un esprit de fraternité et de responsabilité historique.



Par ces mots, la question du Sahara a quitté le terrain de la revendication pour celui de la projection: la projection d’un Maroc pacifique, stable et maître de son destin.

L’Union socialiste a salué cette orientation, estimant qu’elle illustre le passage de la diplomatie de défense à une diplomatie de construction, celle qui transforme la légitimité politique en capacité de transformation réelle.

Ainsi, le Sahara cesse d’être un sujet de tension pour devenir le socle d’un modèle marocain de paix, de développement et de gouvernance démocratique.



L’Union socialiste: Du combat pour la légitimité à l’édification institutionnelle



Depuis plus d’un demi-siècle, l’Union socialiste des forces populaires inscrit la question du Sahara dans le cadre d’un projet national global: celui d’un Maroc juste, social et moderne.

Dans sa déclaration du 1er novembre 2025, le Premier secrétaire a souligné que “la vraie célébration du 31 octobre sera celle de la réforme et du travail collectif”, appelant à “mobiliser les forces vives pour donner au plan d’autonomie sa pleine effectivité institutionnelle et démocratique”.



Le parti considère que cette victoire engage le pays à poursuivre la construction d’un Etat fort par la décentralisation, où chaque région devient acteur de son propre développement.

L’USFP rappelle que “la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara est aussi une reconnaissance du modèle marocain de stabilité et de progrès”.

En ce sens, la mise en œuvre du projet d’autonomie constitue le laboratoire de la régionalisation avancée, fondée sur la justice territoriale et la solidarité nationale.



Une victoire nationale, un message maghrébin



Sur le plan régional, la reconnaissance du Sahara marocain consacre la victoire d’une diplomatie de raison sur la diplomatie de confrontation.

Alors que l’Algérie s’enferme dans l’isolement et le refus, le Maroc choisit la hauteur, la paix et la main tendue.

L’USFP a salué “la noblesse du geste Royal envers le peuple algérien”, y voyant “une opportunité historique pour rouvrir la route du Maghreb”.

Cette victoire n’est donc pas seulement marocaine : elle est maghrébine dans sa portée, car elle réhabilite l’idéal d’un Maghreb uni, démocratique et complémentaire. Comme l’écrivait déjà le parti dans son rapport politique du 12ᵉ Congrès : “L’unité du Maghreb n’est pas un rêve lointain, c’est une responsabilité partagée. Elle commence par la reconnaissance mutuelle et se construit par la coopération économique et culturelle”.

Ainsi, du désert de la discorde à l’horizon de la concorde, le Maroc trace la route du possible.



Le Maroc en marche : De la victoire diplomatique à la refondation nationale



Avec la clôture du dossier du Sahara, le Maroc ouvre une ère nouvelle d’approfondissement démocratique et de réforme institutionnelle.

La bataille de la légitimité est gagnée ; commence celle de la justice et de la prospérité.

L’USFP appelle à “territorialiser les politiques publiques, à renforcer la cohésion sociale et à ancrer la culture de l’évaluation dans la gouvernance”.

Désormais, la souveraineté ne se mesure plus seulement à la reconnaissance internationale, mais à la capacité de transformer la dépense en dignité, le budget en justice, la croissance en emploi. C’est le passage du Maroc politique au Maroc social et productif, fidèle à la vision Royale et à la tradition réformatrice du mouvement socialiste marocain.



Vision de l’Union socialiste pour l’avenir



Pour l’Union socialiste des forces populaires, la bataille du Sahara prolonge le grand récit du Maroc moderne : celui d’un Etat fort, juste et solidaire.

La période post-reconnaissance doit être celle de l’action collective et de la réforme en profondeur :

• bâtir l’Etat des régions et de la proximité citoyenne,

• renforcer la compétitivité nationale par la production et l’innovation,

• lutter avec détermination contre la pauvreté et les fractures sociales.

Le Maroc entre dans une phase de souveraineté apaisée, enracinée dans le développement et ouverte sur la coopération maghrébine. C’est une vision progressiste, marocaine et universelle à la fois, où l’unité territoriale devient le point de départ d’une union politique et économique nouvelle, et où la victoire diplomatique se transforme en levier de renaissance démocratique et maghrébine, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Le Maroc, puissance tranquille et Etat réformateur



De la Marche Verte à la résolution 2797, le Maroc a transformé la foi populaire en politique d’Etat, et la politique d’Etat en modèle régional.

La stratégie mise en œuvre par le Royaume prouve que le réalisme vaut mieux que la surenchère, que la diplomatie sereine permet de remporter les batailles beaucoup plus que les discours tapageurs. Le Maroc ne s’impose pas, il persuade par la force du droit et de l’exemple. Il ne revendique pas, il réalise avec constance et méthode.



Sous la conduite éclairée du Souverain et avec l’engagement des forces progressistes, au premier rang desquelles l’Union socialiste des forces populaires, le Maroc aborde un nouveau cycle: celui de la souveraineté agissante, de la réforme assumée et de l’espérance maghrébine retrouvée. Un Maroc souverain, juste et réformateur, fidèle à son histoire… et déjà tourné vers l’avenir.



Par Mohamed Assouali

Secrétaire provincial de

l’Union socialiste des forces populaires à Tétouan