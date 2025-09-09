Le Maroc réaffirme son engagement résolu à soutenir le rôle central de l’AIEA

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane, a réitéré l’engagement résolu du Maroc à soutenir le rôle central de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), et à partager son expertise dans le domaine des applications nucléaires, notamment avec les Etats membres africains.



"Le Royaume du Maroc réitère son engagement à soutenir le rôle central de l’AIEA et reste déterminé à entreprendre des actions, en pleine coopération avec l’AIEA, visant à renforcer les capacités nationales et à partager l’expertise dans le domaine des applications nucléaires, notamment en partenariat avec les Etats membres africains", a dit M. Farhane, qui s’exprimait lors d’une réunion du Conseil des gouverneurs de l’AIEA, au titre du point 4 de l'ordre du jour : Renforcement des activités de l'agence liées aux sciences, technologies et applications nucléaires.



Il a relevé, dans ce contexte, que le Maroc demeure déterminé à entreprendre, en pleine coopération avec l’agence, des actions visant à renforcer les capacités nationales des pays africains.



"Des centaines d’experts africains ont participé, cette année, au Maroc à des visites scientifiques, des bourses, des ateliers ou encore à des formations diplômantes universitaires", a rappelé l’ambassadeur.



En 2024, le Maroc a également organisé des activités de renforcement des capacités au profit d’experts de plus de 40 Etats membres de l’AIEA en Afrique, a-t-il poursuivi.



A cet égard, le Royaume réitère son soutien à la mise en œuvre de l’initiative "Rays of Hope", en particulier en Afrique, a-t-il dit, notant que l’Institut national d’oncologie du Maroc, désigné comme Centre d’ancrage dans le cadre de cette initiative, a déjà commencé à accueillir des stagiaires, notamment issus d’Etats membres africains.



L’Institut, qui œuvre à partager son expertise à travers des cours et ateliers régionaux en partenariat avec l’AIEA, est également prêt à entreprendre des missions d’experts pour assister, à leur demande, d’autres centres.



Concernant l’initiative ZODIAC, le Centre national pour la recherche scientifique et technique du Maroc, désigné comme Centre collaborateur, a organisé, en novembre dernier, la première Réunion régionale sur la mise en œuvre de ZODIAC en Afrique, a poursuivi M. Farhane.



Cette première rencontre, à laquelle ont participé 31 Etats membres africains, a adopté une feuille de route visant à renforcer l’approche collaborative, les mesures de coordination et les synergies entre les laboratoires africains ZODIAC, a-t-il souligné.



Par ailleurs, le Maroc a poursuivi, au cours de l’année écoulée, ses actions visant à renforcer la coopération Sud-Sud, en particulier avec l’Afrique, en promouvant l’utilisation sûre des techniques nucléaires.



Dans ce contexte, l’ambassadeur a plaidé pour un soutien financier accru au Programme de coopération technique de l’AIEA, afin de continuer à renforcer les compétences des experts nationaux dans les domaines de la science, de la technologie et des applications nucléaires.



"Le Maroc réitère son engagement constant à partager, que ce soit dans un cadre bilatéral ou en coopération avec l’AIEA, son expérience avec les pays africains, dans le but de promouvoir la recherche scientifique et l’utilisation pacifique de la science, de la technologie et des applications nucléaires", a conclu M. Farhane.