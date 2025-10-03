Le Conseil de la région Souss-Massa tient sa session ordinaire le 6 octobre à Agadir


Avec MAP
Vendredi 3 Octobre 2025

Le Conseil de la région Souss-Massa tiendra lundi prochain, à Agadir, sa session ordinaire au titre du mois d'octobre 2025.
 
L'ordre du jour de cette session comprend notamment l'examen et l’approbation d'une série de conventions et projets couvrant plusieurs domaines, indique un communiqué du Conseil de la région Souss-Massa.
 
La session qui intervient conformément aux dispositions de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, est consacrée aussi à l’examen et au vote du projet de budget de l'exercice 2026, ainsi que la reprogrammation de crédits au titre de l'exercice 2025. Il est question aussi de l'examen de plusieurs questions d’ordre économique, touristique, social, environnemental, culturel et sportif.


