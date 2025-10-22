Le Cambodge affirme son soutien au plan marocain d’autonomie et à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume

Le Cambodge a exprimé, mardi, son soutien au plan marocain d’autonomie et à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume.



Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume du Cambodge, Prak Sokhonn, à l’issue de leur entretien par visioconférence.



Lors de cet entretien, et dans la continuité des réalisations majeures que connaît le dossier du Sahara marocain sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Cambodge a exprimé son soutien au Plan marocain d’autonomie et à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume.



"Tout en se félicitant des efforts du Maroc pour parvenir à une solution politique négociée à ce différend régional à travers le Plan d’autonomie soumis par le Maroc en 2007, SEM. Prak Sokhonn a réitéré le plein appui du Cambodge à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc", souligne le communiqué conjoint.



Dans ce cadre, le Cambodge "a salué les efforts sérieux, réalistes et crédibles du Maroc" pour mettre fin à ce différend régional, tout en exprimant son plein soutien "aux efforts entrepris par le Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé personnel pour le Sahara qui sont conformes aux paramètres des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur cette question".



Les deux hauts responsables ont réitéré l’attachement de leurs pays respectifs aux valeurs communes de paix, de sécurité et de stabilité. A cet égard, ils ont "souligné leur rejet de tous les agendas séparatistes visant à porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des Etats membres des Nations unies", lit-on dans le communiqué conjoint.



Les deux ministres ont, en outre, souligné que "les menaces posées par les entités séparatistes à la sécurité politique et à la stabilité dans de nombreuses régions sont aussi graves que celles posées par les terroristes et les groupes extrémistes", soulignant ainsi le parallélisme reconnu mondialement entre les groupes séparatistes et les groupes terroristes, dont les liens et les connexions sont avérés dans plusieurs régions du monde.



Ce nouveau soutien clair au Plan marocain d’autonomie et à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume par un pays important de l’Asie du Sud-Est rejoint celui de l’écrasante majorité de la communauté internationale qui appuie la position légitime du Royaume sur son Sahara.