L'euphorie s'empare des différentes villes du Royaume

L'euphorie s'est emparée, samedi, de différents quartiers de Casablanca dès le sifflet final proclamant la qualification des Lions de l'Atlas pour les demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022 aux dépens de l'équipe du Portugal.



Les grandes artères de la ville de Casablanca sont devenues bondées d'hommes, femmes, jeunes et moins jeunes sortis célébrés cet exploit inédit, réalisé par les poulains de Walid Regragui.



Dans une ambiance de joie et de communion, les Casablancais ont investi les grandes places de la capitale économique pour laisser exploser leur joie et entonner des chansons à la gloire de l'équipe nationale.



Arborant fièrement le maillot national et agitant les couleurs nationales, la population casablancaise a tenu à fêter avec un concert de Klaxons, des cris et des youyous cet exploit qui restera à jamais gravé dans les annales du football marocain, arabe et africain.

Les Casablancais défilaient en voiture, à moto ou à pied pour faire exprimer leur joie et manifester leur fierté de la performance des Lions de l'Atlas.



Grâce à cette victoire, les Lions de l'Atlas ont pu rebattre les cartes, en défiant tous les pronostics et plaçant la barre encore plus haut pour aller le plus loin possible dans la compétition voire soulever le précieux trophée.



Dans des déclarations à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le public casablancais qui a suivi le match dans les maisons, les cafés ou les fan zones aménagées dans la ville, a affirmé que le match était très disputé devant une équipé portugaise dotée de plusieurs stars mondiales, notant que les joueurs nationaux ont fait montre de combativité et de rigueur tactique exceptionnelle.



Ils ont fait part de leur immense joie de cet exploit historique, qui a ouvert l'appétit du peuple marocain et avec lui des peuples arabes et africains, formulant le vœu de voir les Lions de l'Atlas continuer sur leur lancée et de poursuivre leur parcours avec le même esprit de combativité et de rigueur tactique.

Par ailleurs, des scènes de liesse indescriptibles ont été observées dans le centre-ville et les grandes avenues de Rabat .



"Allez allez allez, ... Allez Maghreb". Dans une clameur dantesque et des larmes de joie, Rabat résonnait samedi soir du bonheur intense de centaines de milliers de supporteurs des Lions de l'Atlas descendus dans les rues et sur les grandes places pour fêter la victoire éclatante contre le Portugal (1-0).



Au coup de sifflet final consacrant la qualification de l'équipe nationale pour le dernier carré du Mondial qatari, les Rbatis et résidents étrangers, surtout africains, ont envahi les places et grandes artères pour chanter, danser, klaxonner, savourer leur victoire à pieds ou en voiture, pavoisant enrobés dans le drapeau national.



"On a gagné, on a gagné !", scande la foule survoltée de milliers supporteurs réunis dans la rue Fal Oul Oumir, au pied de la mosquée Badr, qui ne forme plus qu'une marée vert-rouge.

Sur la célèbre avenue Mohamed V rendue aux seuls piétons, une foule immense, de tous âges, déferle, accourue des rues adjacentes. "Heee Hooo, Mabrok 3lina Hadi Lebidaya...



Mazal Mazal!", hurlent les heureux, en chantant "Siiir, Siiir, Siiir" sur l'air de la célèbre manière d'encourager le Onze national à aller de l'avant ou en soufflant dans des vuvuzelas.



Fait marquant, un grand nombre de ressortissants africains ont défilé dans les rues pour partager avec les Rbatis leur joie, saluant le parcours brillant des Lions de l'Atlas dans cette Coupe du Monde.



"Ce que le Maroc est en train de réaliser pour l'Afrique et le Monde Arabe dans ce Mondial 2022, c'est à la fois historique et légendaire. Cette belle épopée des Lions de l'Atlas force le respect pour les Nations africaines. Le mental des joueurs marocains doit inspirer partout en Afrique lors de chaque compétition internationale. Toute l'Afrique est derrière le Maroc et le Maroc fait la fierté de l'Afrique", s'est réjouit le journaliste sénégalais Omar Baldé dans une déclaration à la MAP.



Les sentiments de joie et de fierté s'emparent des supporters dans une ambiance de fête mémorable où se mêlent jeunes, moins jeunes et adultes, mais aussi des ressortissants africains et arabes.



"L'Afrique est en demi-finale de la Coupe du monde", clamait un groupe de sub-sahariens en défilant sur l'avenue Fal Ould Oumir pour partager ce magnifique moment de joie et de bonheur avec leurs frères marocains.



Dans les rues des différentes villes de la région du Nord du Royaume, la qualification historique des Lions de l’Atlas pour les demi-finales a créé l’euphorie. Immédiatement après le sifflet final de l’arbitre argentin, Facundo Tello, les supporters de l'équipe nationale ont envahi les places et les grandes artères des villes de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, pour fêter la qualification des Lions de l'Atlas aux demi-finales du Mondial, une première pour une équipe africaine et arabe.



Au centre de Marrakech, des feux d'artifice ont été lancés et les supporters de la sélection nationale ont investi les principales artères de la cité ocre pour fêter cet exploit historique pour le Maroc, le monde arabe et l’Afrique.



Comme à l’accoutumé à chaque victoire de la sélection nationale, les supporters se sont donné rendez-vous notamment à la Place Jemaâ Fna, à la place El Harti au quartier Guéliz et à l’avenue Mohammed VI, ainsi que d’autres espaces populaires, pour laisser exploser leur joie et exprimer leur fierté d'un exploit historique au goût de revanche contre le Portugal de Ronaldo, qui avait battu le Maroc (0-1) dans la Coupe du monde de football Russie 2018.