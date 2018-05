Fronde populaire en Belgique après la non-sélection de Nainggolan

Appels à manifester, pétitions, déferlement de commentaires sur les réseaux sociaux: la non-sélection de Radja Nainggolan pour le Mondial-2018 annoncée la veille par le sélectionneur Roberto Martinez a déclenché mardi une fronde populaire en Belgique.

Dès les heures qui ont suivi l'annonce de la présélection des Diables Rouges au sein de laquelle ne figure pas le joueur de la Roma, un groupe Facebook appelant à manifester hier devant le siège de la Fédération belge (URBSFA) a réuni plus de 20.000 internautes.

Reste à voir si ces signataires feront effectivement le déplacement devant le stade Roi Baudouin.

Une pétition a également été signée par plusieurs milliers de personnes tandis que les commentaires sur les réseaux sociaux et sur les forums des médias belges se sont faits virulents à l'encontre du sélectionneur espagnol de la Belgique.

"L'absence de Nainggolan ? On va avoir droit à la plus grosse révolution populaire de l'histoire du football belge. Martinez se met 95% des supporters à dos", avait prédit lundi un journaliste vedette de la télévision publique RTBF.

Roberto Martinez lui-même avait anticipé cette contestation populaire en déclarant en conférence de presse, lundi, que son choix était "triste et difficile" car Nainggolan est "un joueur très populaire et de grande classe".

Le sélectionneur a justifié sa décision par "des raisons purement tactiques" qui n'ont pas convaincu les observateurs. Nombreux sont ceux estimant que le Ninja est sanctionné pour ses frasques extra-sportives (notamment son goût avéré pour la cigarette).

"On doit être le seul pays à se déplacer sans l'un des meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas comme ça qu'on deviendra champion du monde", a notamment déclaré l'ancien Diable Philippe Albert, aujourd'hui consultant très écouté.

Nainggolan, 30 ans et 30 sélections (6 buts) depuis 2009, demi-finaliste cette saison en Ligue des champions avec l'AS Rome dont il est le moteur, avait déjà manqué la précédente Coupe du monde au Brésil.

Les Diables Rouges ont débuté leur préparation pour le Mondial mardi à Tubize (centre).

Au Mondial, la Belgique, dans le groupe G, affrontera le Panama (18 juin à Sotchi), puis la Tunisie (23 juin à Moscou) et l'Angleterre (28 juin à Kaliningrad).