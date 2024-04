L’EN olympique en stage de préparation au Complexe Mohammed VI

La sélection nationale olympique de football effectue un stage de préparation de trois jours au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora (banlieue de Salé), a indiqué la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale aux prochains Jeux olympiques de Paris.



Le sélectionneur national Tarik Sektioui a convoqué 25 joueurs pour prendre part à ce stage de préparation.

Voici la liste des joueurs convoqués: Hamza Aït Allal (Renaissance Zemamra), Reda Asmama (Union Touarga), Yahya Ben Khaleq (FUS Rabat), Zakaria Drouich (Chabab Mohammedia), Bilal Ouadghiri (FUS Rabat), Rachid Ghanimi (FUS Rabat), Abdellah Haimoud (Wydad Casablanca), Hamza Igamane (AS FAR), Zakaria Labib (Raja Casablanca), Mountassir Lahtimi (Wydad Casablanca), Haytam Manaout (Union Touarga), El Mehdi Maouhoub (Raja Casablanca), Mehdi Moubarik (Raja Casablanca), Anass Moulhami (Chabab Mohammedia), Akram Nekkach (Union Touarga), Amine Souane (Mouloudia Oujda), Adil Tahif (Renaissance Berkane), Souhail Zemrat (Union Touarga), Oussama Zemraoui (Wydad Casablanca), Ahmed Khalil Jamal Eddine (Maghreb Fès), Oussama Radi (Mouloudia Oujda), Yassine Amhih (Moghreb Tétouan), Ismail Gourad (Mouloudia Oujda), Tawfik Bentayeb (Union Touarga) et Ayoub Ballouchy (Chabab Mohammedia).