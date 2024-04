Rabat sera au rendez-vous et les femmes à l’honneur dimanche 28 avril à 10 heures, à l'occasion de la 14ème édition de la course féminine de la victoire (8 km), qu’organise l’Association «Femmes, réalisations et valeurs», sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et la présidence effective de Charifa Lalla Soumia El Ouazzani, présidente de Special Olympics Maroc.



Le comité d'organisation de cette course pédestre, présidé par Nezha Bidouane, estime qu'il est désormais nécessaire de redoubler d'efforts, de mobiliser toutes les énergies et d'exploiter toutes les capacités disponibles pour assurer la continuité de cet événement sportif féminin majeur et garantir sa réussite à différents niveaux, et c'est pour cela qu'il place l'édition 2024 sous le signe : "La persévérance, la continuité, la qualité et la perfection".



A l'instar des éditions précédentes, le comité d'organisation tient à ce que les participantes à la course traversent certains boulevards et monuments historiques de la Ville Lumière, en raison de leur symbolisme et valeur civilisationnelle. Cette manifestation sportive féminine contribue dans une certaine mesure à rapprocher la société civile de son patrimoine et l'exhorte à le préserver et à le valoriser.



Le comité d'organisation tient également à assurer une participation massive des femmes de différents âges et couches sociales et du plus grand nombre d'institutions éducatives et professionnelles et d'associations de la société civile ... outre la participation particulière et distinguée des associations de Special Olympics Maroc et de la Fondation Lalla Asmae pour enfants et jeunes sourds.



L'édition de cette année se distingue par la participation de 30 jeunes filles et encadrantes qui se sont illustrées lors des "Foulées féminines de la victoire", organisées par la Fédération Royale Marocaine du sport pour Tous, sous l'égide du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, respectivement dans les villes de Nador, Dakhla, Zagora, Smara et Oujda.



Afin de consacrer la culture de la reconnaissance, et à l’instar des éditions précédentes, des hommages seront rendus à l'actrice de théâtre, de télévision et de cinéma, Bouchra Ahrich, à la journaliste sportive Ibtissam Zerrouk, à l'ancien joueur international de l'équipe nationale et de l'équipe de l’AS FAR, Abderrazak Khairi, l'une des stars de la Coupe du monde Mexique 1986 en plus du journaliste photographe, Mostafa Badri, qui a contribué, à travers des photographies, à immortaliser les exploits et l'histoire du sport marocain.