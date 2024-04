Aux caporaux le Graal de la bêtise

Le stade municipal de Berkane devrait abriter, ce dimanche à partir de 20 heures, la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération CAF, entre la RSB et l’équipe algérienne de l’USMA.



La RSB avait remporté le match aller par forfait, une victoire par 3 à 0. Telle a été la décision prise, mercredi, par la Commission des clubs de la CAF qui pourrait infliger au club algérien d’éventuelles sanctions disciplinaires.

L’affaire a éclaté vendredi dernier lors de l’arrivée de la RSB à l’aéroport Houari Boumédiène d’Alger pour disputer le premier acte de la demi-finale de la Coupe de la CAF contre l’USMA.



Une fois sur place, les Berkanis ont vu leurs équipements sportifs confisqués par la douane algérienne, prétextant que les maillots sont floqués de la carte du Maroc dans son intégralité. Décision des plus absurdes prise par les autorités algériennes qui n’ont rien voulu savoir, malgré l’entrée en scène sur le champ de l’instance africaine qui a demandé à la délégation de la RSB de quitter l’aéroport et de rejoindre son hôtel, soulignant qu’elle se chargera, elle-même, de récupérer les maillots.



Sauf que le bon sens n’a pas suivi et les autorités algériennes se sont embourbées dans l’absurde, allant jusqu’à produire à leur public et aux téléspectateurs un désolant navet le jour du match. Une mascarade. L’USMA qui foule la pelouse du stade 5 Juillet en l’absence de l’équipe berkanie qui n’a pas reçu ses maillots homologués par la CAF depuis le début du tournoi, et surtout du corps arbitral.



Pour ce match retour maintenu pour dimanche par la CAF, il n’est pas exclu d’assister à d’autres gamineries du contingent algérois, devant arriver vendredi à bord d’un vol spécial à Oujda, qui n’aura aucune gêne à persister dans la bêtise. A l’équipe berkanie de se montrer vigilante et d’envisager cette confrontation avec tout le sérieux nécessaire pour tourner cette désolante page et accéder à la finale de la C2 continentale.



Il y a lieu de rappeler que l’autre demi-finale de cette Coupe de la CAF opposera également dimanche, à 17 heures, la formation ghanéenne de Dreams à son homologue égyptienne du Zamalek. Lors du match aller, les deux clubs s’étaient neutralisés (0-0).



M.Bouarab