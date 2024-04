Marrakech : Les 11èmes Jeux nationaux SOM se poursuivent dans plusieurs disciplines

Les 11èmes Jeux nationaux Special Olympics Maroc (SOM) se sont poursuivis, mardi à Marrakech, dans plusieurs disciplines notamment l'athlétisme, le tennis, l'équitation, le golf, le judo, les bocce et la gymnastique.

Ces compétitions se déroulent dans plusieurs espaces sportifs de la cité ocre, notamment le complexe sportif et la salle couverte omnisports de Sidi Youssef Ben Ali.



En parallèle à ces épreuves, se tient l'événement "Healthy Athletes" à l'hôpital Charifa de Marrakech, dans le but d'offrir aux participants des consultations dans sept spécialités à savior, l'ophtalmologie, la nutrition, l'ORL, la psychiatrie, les soins dentaires, la médecine générale et la kinésithérapie, sous la supervision d'un staff médical spécialisé relevant du ministère de la Santé et de la Protection sociale.



Dans ce contexte, Marouane El Moujahid de l'Association 2005 des enfants autistes de Meknès, qui participe à la discipline des bocce, a exprimé dans une déclaration à la MAP, sa joie de prendre part à cet événement sportif, affichant son ambition de remporter la première place dans cette discipline.



Dans une déclaration similaire, l’encadrant de ce jeune, Ilham Anzergo, a souligné que les enfants de cette association dégagent une joie immense en participant à cette manifestation, comme c'est le cas lors des précédentes éditions, relevant l’ambition de ces jeunes de réaliser des résultats probants.



De son côté, la championne de natation Najoua El Sah, de l'Association de soutien au programme de réadaptation à base communautaire à Salé, a dit toute sa joie de participer à cette édition, faisant part de son ambition de mettre en valeur ses capacités et son talent dans cette discipline.



Quant à son accompagnatrice, Bouchra, elle a indiqué que Najoua avait auparavant participé à de nombreuses manifestations nationales et internationales, notant que les Jeux nationaux Special Olympics Maroc revêtent une grande importance pour cette catégorie sociale d’autant plus que le sport favorise son inclusion scolaire et lui permet d'acquérir l'esprit de compétition et la confiance en soi.



Pour ce qui est du judo, l'éducatrice Dounia Benabdallah de l'Association El Youssr pour enfants à besoins spécifiques à Salé, a exprimé sa gratitude aux organisateurs de ces Jeux qui offrent l’occasion à ces champions de se confronter et d’acquérir de l’expérience, notant qu’outre le judo, son association participe aussi aux disciplines de l’athlétisme et de la natation.



Cette manifestation sportive a connu aussi l'organisation d'ateliers sur "les écoles unifiées", axés en particulier sur le dessin, l’occasion pour les participants de mettre en valeur leur créativité dans le domaine de la peinture, et de s’initier aux règlements des sports du tir à l'arc et du futsal.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette 11ème édition connaît la participation d’environ 1.500 athlètes (hommes et femmes) et entraîneurs représentant plusieurs associations actives dans le domaine du sport des personnes et athlètes en situation de handicap mental.



Au menu de cette édition figurent également une conférence "Health Messengers" visant le partage d'expériences des leaders sportifs, en sus du forum "Family Health" devant réunir les membres des familles des athlètes pour discuter des parcours de leurs enfants et de l'importance du sport dans leur éducation et leur épanouissement.

Le programme de cette édition, qui se poursuit jusqu'au 26 avril courant, comprend aussi l’événement "Unified Champion Schools" visant à promouvoir l'inclusion scolaire.



Parallèlement aux compétitions sportives sera organisée une session de formation, au profit des formateurs, composée d'ateliers dans sept spécialisations, en plus de l'organisation d'un groupe d'ateliers pédagogiques, d'activités sportives et artistiques et de séminaires centrés sur la promotion du sport auprès de la catégorie des personnes à besoins spécifiques.