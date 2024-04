Premier League : Manchester City revient à un point d'Arsenal

Manchester City est allé s'imposer 4 à 0 à Brighton jeudi soir en match en retard de la 29e journée du Championnat d'Angleterre, et, avec encore un match en retard à jouer, revient à un point du leader Arsenal à quatre journées de la fin.

Pour la 35e journée, dimanche City se déplacera à Nottingham (17e) et Arsenal jouera à Tottenham (5e).



Mais les Citizens, champions en titre, ont leur destin entre leurs mains puisqu'ils doivent encore jouer leur rencontre en retard de la 34e journée sur le terrain de Tottenham (5e) le 14 mai. Un match reporté en raison de leur demi-finale de Coupe d'Angleterre remportée samedi dernier contre Chelsea (1-0).



"C'est un bon résultat pour nous, vraiment un bon résultat", a commenté Pep Guardiola. "Nous savons que les marges sont très serrées. Nous devons gagner tous les matches. A chaque match, on se rapproche", a ajouté l'entraîneur espagnol de Manchester City.

Mais le coach catalan refuse de s'enflammer: "Ce qui est arrivé à Liverpool, avec deux défaites de suite, ça peut arriver à Arsenal, ça peut nous arriver."



A Brighton, onzième du classement, les Mancuniens encore privés de leur buteur Erling Haaland, blessé, ont ouvert la marque par Kevin De Bruyne, d'une tête en pleine lucarne sur un centre de Kyle Walker (17e).



Neuf minutes plus tard, Phil Foden a doublé le score sur coup franc à l'entrée de la surface, détourné dans son but par le milieu de terrain allemand Pascal Gross (26e). Un but tout de même attribué à l'international anglais.



Foden, encore lui, a écoeuré un peu plus des joueurs de Brighton ultra dominés en profitant d'une erreur de relance de l'Argentin Valentin Barco pour placer une frappe à ras de terre qui a trompé le gardien Jason Steele (34e).

En seconde période, alors que le jeu s'était quelque peu équilibré, le champion du monde argentin Julian Alvarez a clos la marque, après une percée musclée de Walker (62e).



Tenant du titre éliminé cette saison en quart de finale de la Ligue des champions aux tirs au but par le Real Madrid, Manchester City jouera la finale de la Coupe d'Angleterre contre son voisin et rival Manchester United le 25 mai à Wembley. Là encore, City est tenant du titre après son triplé historique de la saison dernière.



Brighton, éliminé en 8e de finale de la Ligue Europa par l'AS Rome, en est désormais à cinq matches de championnat sans victoire (trois défaites, deux nuls).