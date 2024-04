Championnat d'Afrique seniors de judo. Le Maroc leader provisoire

La sélection marocaine de judo occupe la première place au classement général provisoire du championnat d’Afrique de judo seniors (hommes et dames), qui s’est ouvert jeudi au Caire, avec un total de quatre médailles, deux en or et autant en bronze, au terme des épreuves de la première journée.



Les deux médailles en or ont été l’œuvre de Younès Saddiki, vainqueur en finale de la catégorie des -60 kg face à l’Egyptien Samy Yousry, et de Soumiya Iraoui qui s’est imposée face à la Cap-verdienne Silva Djamila en finale des -52 kg.



Pour leur part, Aziza Chakir et Chaimae Eddinari ont décroché le bronze après avoir terminé à la troisième place des épreuves des -48 et -52 kg, respectivement.

Le Royaume devance au classement général l’Algérie et la Guinée, alors que la Tunisie et l’Egypte occupent les 4è et 5è positions.



La sélection marocaine comprend également les judokas Abderrahim Boushita, Mohamed Lahboub, Ahmed El-Meziati, Jaad Belgaid, Walid Boukhriss, Mohamed Jafy, Azeddine Bounana, Assmaa Niang, Hafsa Yatim, Dounia Slimani, Sofia Belattar et Chaimae Taibi.

Ce championnat d’Afrique de judo connaît la participation de quelque 190 judokas représentant 33 pays. Il est qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris (JO-2024).