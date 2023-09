Le prince Harry arrivé trop tard pour dire adieu à Elisabeth II : La triste raison de son retard

Cette journée doit faire partie des pires de leur vie : il y a un an, le 8 septembre 2022, les membres de la famille royale apprenaient la mort de leur matriarche, la reine Elizabeth II, à 96 ans. Un moment terrible pour eux, particulièrement pour ceux qui, comme le prince Harry, n'auront pas eu le temps de lui dire au revoir avant sa mort...



C'était une triste image, qui a marqué le monde entier: quelques minutes après l'annonce de la mort de la reine Elizabeth II, à 96 ans, à Balmoral, son petit-fils, le prince Harry, arrivait seul au château après avoir fait le trajet dans un jet privé depuis Londres. Mais surtout, bien après ses deux oncles, le prince Andrew et le prince Edward, sa tante, la duchesse Sophie et son frère, le prince William, qui étaient déjà arrivés depuis de longues minutes via un vol de l'armée britannique dépêché pour eux !



Si l'on sait aujourd'hui qu'en réalité, aucun d'entre eux n'a pu faire ses adieux à la reine Elizabeth II, décédée avant leur arrivée, mais veillée par Charles et Anne, ses deux aînés déjà sur place, comment expliquer cette arrivée en solo du prince Harry, reparti très tôt le lendemain matin ? Déjà gravement brouillé avec son frère William, aurait-il voulu éviter de se retrouver dans le même avion que lui ?



Selon les journaux britanniques, pas du tout: ce retard découlerait en fait de la décision du prince Charles d'interdire à Meghan Markle de suivre son époux. L'actrice américaine, qui était à ce moment-là à Londres avec le prince Harry, voulait en effet partir avec lui en Ecosse pour voir la reine. Mais le prince Charles aurait refusé, trouvant sa présence "inappropriée" alors que seuls les enfants, les gendres et belles-filles, et les petits-enfants étaient présents. Et tout cela aurait entraîné une longue dispute entre le père et le fils... qui aurait fait louper l'avion au prince Harry, très en colère !



Finalement arrivé sur place, le prince avait été accueilli par sa tante, la princesse Anne, et avait pu faire ses adieux à sa grand-mère, qu'il n'avait revu que deux fois depuis son départ aux Etats-Unis (en 2021, pour les obsèques de son grand-père le prince Philip et en juin 2022 pour le jubilé).



Il était ensuite parti rejoindre Meghan Markle dès le lendemain, sans attendre ses cousins et cousines, arrivés entre-temps.

Mais comme lui, et comme le prince William, d'ailleurs, qui avait laissé Kate Middleton à Windsor avec leurs trois enfants, tous avaient dû suivre la même règle : pas de "pièces rapportées", ni d'enfants !



Ainsi, lorsque tout le clan était sorti saluer la foule autour du palais de Balmoral dans la journée, Peter et Zara Phillips n'étaient apparus qu'avec leur mère, la princesse Anne, tout comme les princesses Beatrice et Eugénie, très émues, qui entouraient leur père, le prince Andrew. La jeune Louise, quant à elle, avait été réconfortée par sa mère la duchesse Sophie.



Depuis cet épisode, suivi d'une longue semaine d'hommages, puis des funérailles, en grande pompe, de la reine Elizabeth II, Meghan Markle n'a plus remis les pieds au Royaume-Uni. Et ne va pas le refaire de sitôt : alors que le prince Harry devrait arriver dans la semaine à Londres, elle a décidé de ne pas l'accompagner...