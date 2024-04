Fortunes diverses pour les U17 et U18

La sélection nationale masculine U16 de football effectue, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora (banlieue de Salé), en prévision des prochaines échéances, indique la Fédération Royale marocaine de football.



A cet effet, l’entraîneur du Onze national, Nabil Baha, a fait appel à vingt-cinq joueurs dont voici la liste : Ayman Douib, Ahmed Maouhoub et Karim Nassiri (Centre de formation de Saïdia),

Abdelghafour Gorari, Mohamed Kharoubi, Rayan Belhaddad, Rayan Ouahmane, Bilal Sakrate, Mohamed Reda Toumzine et Abdelaadim Naji (RS Berkane), Yhya Nakra, Hamza Bouhadi, Walid El Hani, Alaa Eddine Idali et Zakaria Laaroussi (FUS Rabat), Yassine Zouhir et Mohamed Mouahidi (AS FAR), Marouane Cherkaoui, Ilyass Yakhlef et Adam Bassite (Hassania Agadir), Idriss Ait Cheikh (Centre Chippo), Adam Mardi (Ittihad Tanger), Mohamed Moncef (Wydad Casablanca), Mohamed Nifa (CD 26 de Febrero-Espagne) et Adam Belhat (Deportivo Kostkas-Espagne).