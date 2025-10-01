Augmenter la taille du texte
Jeudi 2 Octobre 2025

Fidèle à son image, Hakimi a livré une prestation d'une générosité totale face au Barça
L'international marocain Achraf Hakimi, fidèle à son image, "a livré une prestation d'une générosité totale" face au FC Barcelone, mercredi, en deuxième journée de la Ligue des champions, écrit jeudi L'Equipe.

"Un but sauvé sur sa ligne à l'heure de jeu, une passe décisive pour finir : le capitaine et défenseur latéral du PSG a montré l'exemple", souligne le quotidien sportif sous le titre "Achraf Hakimi encore sur tous les fronts contre le Barça".

Le joueur marocain "aura presque été le danger n°1 de son équipe et le Parisien à avoir touché le plus de ballons (86), dont 9 dans la surface adverse", ajoute l'auteur de l'article.

Hakimi, a-t-il précisé, "a été décisif dans les deux surfaces puisqu'il ne fait jamais rien à moitié", en repoussant sur sa ligne une frappe de Dani Olmo "presque par miracle". Au lieu de chercher à protéger cet honorable 1-1, les champions d'Europe ont continué d'aller de l'avant avec leur capitaine aux premières loges.

"A la 90e minute, il a parcouru 30 mètres pour proposer une solution dans son couloir. Servi par Vitinha, Hakimi allait clore la soirée avec une passe au cordeau dans le timing parfait pour Gonçalo Ramos, transformée par le Portugais (2-1, 90e)", poursuit L'Equipe.

Et le quotidien de conclure que "malgré le contexte à hauts risques actuel chez les champions d'Europe, avec des corps sous tension et des cerveaux qui chauffent, la débauche d'énergie du latéral demeure assez démentielle".

Libé

