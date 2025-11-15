L'IRT se sépare de son entraîneur Hilal Ettair

Le Club de l'Ittihad Riadi de Tanger (IRT), section football, a annoncé, mardi, s'être séparé officiellement de l'entraîneur de l'équipe première, Hilal Ettair.



"Le club informe ses fidèles supporters, ainsi que l’ensemble de la communauté sportive, de sa décision de se séparer de son entraîneur, Hilal Ettair, dans le cadre de la restructuration en cours de son projet sportif, en vue des prochaines compétitions", a indiqué le Club, dans un communiqué.



Le club a salué les efforts consentis par Hilal Ettair durant la période où il a dirigé le staff technique, exprimant "sa reconnaissance pour le travail accompli et pour le sérieux et le professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de son passage à la tête de l’équipe".



L’Ittihad de Tanger occupe actuellement la neuvième place du classement provisoire de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, avec huit points, obtenus grâce à une victoire, cinq matchs nuls et deux défaites.



L’IRT s'est engagé avec Hilal Ettair en janvier 2024, alors que l’équipe occupait la dernière place du classement de la Botola, avec seulement deux points en treize rencontres. Il avait largement contribué au maintien du club en première division lors de la saison 2024-2025.