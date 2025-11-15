Augmenter la taille du texte
Mercredi 19 Novembre 2025

La sélection marocaine A' bat Djibouti (7-0) en amical
La sélection marocaine A' de football s'est imposée face à l'équipe de Djibouti sur le score de 7 buts à 0, lundi au stade municipal de Kénitra en match amical.

Les buts des Lions de l'Atlas ont été inscrits par Marouane Louadni (21è), Karim El Berkaoui (36è), Walid Azaro (48è), Oussama Tannane (58è), Hamza Hannouri (61è, 78è) et Abderrazzak Hamd Allah (63è).

Les protégés de Tarik Sektioui avaient affronté le même adversaire samedi dernier et l'avaient emporté 6 à 0.

Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre des préparatifs du Onze national pour la Coupe Arabe de la FIFA Qatar 2025, prévue du 1er au 18 décembre prochain.
 

Libé

Lu 84 fois

Tags : amical, Djibouti, sélection marocaine A' bat

