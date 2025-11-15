LDC féminine de la CAF : L'AS FAR se qualifie pour la finale après sa victoire face au TP Mazembe aux tirs au but

-
Le temps réglementaire s'étant soldé par un nul (0-0), les deux clubs ont eu recours aux tirs au but.
Grâce à cette victoire, l'équipe féminine de l’AS FAR s'est qualifiée pour la finale de la compétition continentale pour la deuxième fois consécutive.
Le deuxième match de demi-finale opposera l 'ASEC Mimosas et l'équipe égyptienne de FC Masar qui a terminé deuxième du groupe A et remporté la médaille de bronze lors de la précédente édition.
Les matchs de classement pour la troisième et la quatrième places ainsi que la finale auront lieu vendredi prochain.