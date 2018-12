Championnat D2



Voici les résultats de la 12è journée du Botola Maroc Telecom D2 de football:

JSM-CRS : 1-1

ASS-USK : 2-1

CAK-CJBG : 1-0

JSKT-MAS : 2-2

KAC-IZK : 2-2

RAC-RBM : 0-3

RCAZ-OD : 0-0

WAF-WST: 0-0

Classement:

1-RCAZ : 26 pts

2-ASS : 21 pts

3-RAC : 20 pts

4-RBM : 19 pts

5-CRS : 17 pts

KAC : 17 pts

7-CAK : 16 pts

WST: 16 pts

9-OD: 15 pts

MAS: 15 pts

11-IZK: 14 pts

12-USK: 12 pts

13-WAF: 11 pts

14-CJBG: 10 pts

JSM: 10 pts

16-JSKT: 6 pts



CAN de

beach-soccer



La sélection nationale marocaine de beach-soccer s'est inclinée face à son homologue égyptienne sur le score de 1 but à 6 samedi 8 décembre 2018 à Sharm El Sheikh en Egypte pour le compte de la première journée (groupe A) de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Ali Lakhdim a inscrit l'unique but des Nationaux en troisième période. En revanche, Hassan El Houssain (2e mi-temps), Karim Said, Mohamed Hassan, Mustapha Abdelmounaim, Mustapha Chaabane et Abderahmane Chafi (3ème période) ont marqué les six buts de la sélection du pays hôte de la CAN.

Dans le cadre de la deuxième journée lundi 10 décembre, le Maroc, deux fois 4ème lors des deux dernières CAN, jouera face à la Côte d'Ivoire (12h00) alors que l'Egypte affrontera Madagascar, champion d'Afrique 2014 (13h15).

Les finalistes de cette édition représenteront l'Afrique lors de la prochaine Coupe du monde prévue en novembre 2019 au Paraguay.