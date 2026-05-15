Des débris d'un cargo attaqué dans le détroit d'Ormuz en Corée du Sud pour y être analysés

Des débris d'un cargo exploité par un armateur sud-coréen et endommagé lors d'une attaque dans le détroit d'Ormuz sont arrivés vendredi en Corée du Sud pour y être analysés, a annoncé le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.



Le détroit est pratiquement fermé au trafic maritime depuis que les Etats-Unis et Israël ont lancé une guerre contre l'Iran fin février, Téhéran ayant répliqué par des attaques à travers le Moyen-Orient et en bloquant le détroit, ce qui a ébranlé les marchés énergétiques mondiaux.



Le HMM Namu, battant pavillon panaméen et exploité par l'armateur sud-coréen HMM Co, a été frappé par "deux appareils non identifiés" le 4 mai, touchant la plaque extérieure du ballast tribord près de la poupe et déclenchant un incendie, a indiqué dimanche la Corée du Sud, qui soupçonne l'Iran d'être l'auteure de l'attaque.



Le navire était arrivé à Dubaï la semaine dernière, et vendredi ses débris "sont arrivés en Corée du Sud par voie aérienne à la suite de consultations avec le gouvernement des Émirats arabes unis", a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Séoul dans un communiqué. Les débris "doivent faire l'objet d"analyses détaillées par un organisme spécialisé", a-t-il ajouté.



Séoul n'a pas précisé quel type d'appareil avait été impliqué dans l'attaque, indiquant seulement qu'ils "ont été captés par des images de vidéosurveillance, mais qu'il existe des limites à l'identification du type exact, du lieu de lancement et de la taille physique" des appareils en cause.



Téhéran a déjà nié toute responsabilité dans l'attaque, son ambassade à Séoul ayant publié sur son site internet une déclaration affirmant qu'elle "rejette fermement et nie catégoriquement toute allégation concernant l'implication" de ses forces.



Un haut responsable du gouvernement sud-coréen a cependant déclaré aux médias locaux cette semaine qu'il était "peu probable que l'entité (auteure de l'attaque) soit autre que l'Iran".

Séoul a fermement condamné l'attaque, affirmant sa volonté d'identifier l'auteur de l'attaque à travers une enquête approfondie.



Quatrième économie d'Asie, la Corée du Sud dépend fortement des importations de carburant en provenance du Moyen-Orient, dont la majeure partie transitait par le détroit d'Ormuz avant son blocage.

La Corée du Sud, important producteur et raffineur de pétrochimie, a depuis instauré un plafonnement des prix du carburant pour la première fois depuis près de 30 ans.