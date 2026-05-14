Trump et Xi d'accord sur le fait que le détroit d'Ormuz "doit rester ouvert"

Le président américain Donald Trump et son homologue Xi Jinping ont exprimé jeudi lors de leur sommet à Pékin leur convergence de vues sur le fait que le détroit d'Ormuz devait "rester ouvert", a indiqué la Maison Blanche.



"Les deux parties ont convenu que le détroit d'Ormuz devait rester ouvert afin de garantir la libre circulation des produits énergétiques", a dit la Maison Blanche.

Selon la Maison Blanche, M. Xi a exprimé son intérêt pour acheter davantage de pétrole américain pour réduire sa dépendance aux importations transitant par le détroit d'Ormuz. La Chine n'a pas évoqué un tel intérêt dans son propre compte rendu des discussions.

La Maison Blanche a qualifié la rencontre de "bonne", sans évoquer le sujet de Taïwan dans un compte rendu des entretiens.



M. Xi a mis en garde M. Trump contre le risque d'un "conflit" entre la Chine et les Etats-Unis si ces derniers, principal soutien de l'île revendiquée par Pékin, traitaient mal le dossier, selon les Affaires étrangères chinoises.

"Le président Trump a eu une bonne réunion avec le président chinois Xi. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération économique entre les deux pays", a-t-elle dit.



La Maison Blanche a assuré que M. Xi avait exprimé l'opposition de la Chine à une "militarisation" du détroit d'Ormuz et à l'instauration d'un péage. La Chine a constamment appelé à une libre circulation dans le détroit d'Ormuz par lequel transite une grande partie de ses importations de pétrole.