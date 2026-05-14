Accidents de la circulation: 42 morts et 3.058 blessés en périmètre urbain la semaine dernière

Quarante-deux personnes ont trouvé la mort et 3.058 autres ont été blessées, dont 123 grièvement, dans 2.250 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain entre le 04 et le 10 mai, selon la Direction générale de la sûreté Nationale (DGSN).



Ces accidents sont principalement dus à l'inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à la non maîtrise du véhicule, à l'inadvertance des piétons, à l'excès de vitesse, au non-respect de la distance de sécurité, au non-respect du stop, au dépassement défectueux, au changement de direction non autorisé, à la circulation en sens interdit et sur la voie gauche, au non-respect du feu rouge, au changement de direction sans usage du clignotant et à la conduite en état d’ébriété, précise la DGSN dans un communiqué.



Concernant les opérations de contrôle et de répression en matière de circulation, la même source relève que les services de sûreté ont enregistré 54.347 contraventions, dressé 7.925 procès-verbaux transmis au parquet et procédé au recouvrement de 46.422 amendes transactionnelles.



Les sommes perçues au titre de ces contraventions ont atteint 10.332.150 dirhams, ajoute le communiqué qui fait état de la mise en fourrière municipale de 5.476 véhicules, de la saisie de 7.9256 documents et du retrait de la circulation de 638 véhicules.