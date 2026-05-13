Message de condoléances de SM le Roi à la famille de feu Nabil Lahlou

Mercredi 13 Mai 2026

Message de condoléances de SM le Roi à la famille de feu Nabil Lahlou
Message de condoléances de SM le Roi à la famille de feu Nabil Lahlou
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du dramaturge et cinéaste feu Nabil Lahlou.
Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion la triste nouvelle du décès du dramaturge et cinéaste Nabil Lahlou, que Dieu l'ait en Sa Sainte miséricorde.

En cette douloureuse épreuve, le Souverain exprime aux membres de la famille, et à travers eux, à l'ensemble de leurs proches, aux amis du défunt, ainsi qu'à sa grande famille artistique nationale, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion à la suite de la disparition de l'un des pionniers de la scène théâtrale et cinématographique au Maroc, qui a marqué de son empreinte créative et singulière, durant des décennies, le paysage artistique marocain.

Tout en renouvelant Ses condoléances aux membres de la famille du regretté, Sa Majesté le Roi prie le Très-Haut d’entourer le défunt de Son infinie miséricorde et de leur accorder patience et réconfort. "Nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons", véridique est la parole de Dieu.

Libé

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Tags : famille de feu Nabil Lahlou, Message de condoléances, SM le Roi

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